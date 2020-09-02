Çin'de 23 yaşındaki bir genç, el ve ayaklarındaki uyuşukluğun arttığını hissedince doktorda soluğu aldı. İsmi Chen olarak açıklanan genç hastanede 17 yıldır beyninde canlı bir kurtçukla yaşadığı ve kurtçuğun beynini yemeye başladığını öğrendi.

Çin'de 23 yaşındaki ismi Chen olarak açıklanan genç, beyninde canlı kurtçukla 17 yıl yaşadı. Altı yaşından itibaren el ve ayaklarında uyuşukluk hisseden Chen, vücudunun üst sağ kısmındaki hislerini kaybedince doktora gitti.