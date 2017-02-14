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17 yıllık 3310'unu akıllı telefona değişmiyor

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17 yıllık 3310'unu akıllı telefona değişmiyor
İngiltere'de yaşayan 49 yaşındaki Dave Mitchell, 17 yıldır kullandığı cep telefonu ile İngiltere'nin en eski telefonuna sahip kişi olma özelliği taşıyor.

İngiliz the Sun gazetesinin haberine göre ülkedeki en eski cep telefonuna sahip olan Mitchell, her türlü zorlu koşullara dayanabilen 3310 model telefonunu sadece 10 günde bir kez şarj etme ihtiyacı duyuyor.

 

Emekli bir asker olan Mitchell, Irak ve Afganistan'da görev yaptığı dönem de kullanmaya devam ettiği telefonunun başına gelenleri anlatırken şunları söylüyor: "Benimle birlikte çok çekti. Defalarca yere düşürdüm, köri sosuna battı, hatta çamaşır makinesinde dahi yıkandı. Her defasında temizledim ve kuruttum. Telefonu her açtığımda çalışıyordu."

 

‘BOŞ VAKTİM OLURSA YILAN OYUNU OYNUYORUM'

 

Telefonunu tanımlarken Superman'e zarar verebilen tek madde olan Kriptonit'e atıfta bulunan Mitchell, emektar 3310'unun ‘yenilmez' olduğunu iddia ediyor. Fotoğraf çekmek istediğinde kendi fotoğraf makinesini kullandığını, selfie çekmeye ihtiyaç duymadığını belirten Mitchell, "Birkaç yıl önce oğlum, bana renkli ekranlı ve kameralı bir akıllı telefon verdi. Ancak bunun tamamıyla bir vakit kaybı olduğunu söyledim. Sahip olduğum telefondan oldukça memnunum, niye değiştireyim ki? Eğer sıkılırsam ve boş vaktim olursa, telefonumda Snake oynuyorum" diyerek akıllı telefonlara ilgi duymadığı için 3310'dan vazgeçmek istemediğini açıklıyor.

İngiltere'nin en eski telefonu: 'Yenilmez' 3310

Haberde, Mitchell'in telefonunun İngiltere'de hâlâ kullanılmakta olan en eski telefon olduğu belirtiliyor. Nokia'nın söz konusu modelinden 126 milyon adet sattığı göz önüne alındığında, Mitchell'den bile eski kullanıcıların var olabileceği muhtemel.

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