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170 Vaka Var

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 7110 olup, 170 pozitif vakaya rastlanmıştır
170 Vaka Var

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7110 olup, 170 pozitif vakaya rastlanmıştır

72 kişi Lefkoşa, 36 kişi Girne, 35  kişi Gazimağusa, 6 kişi Güzelyurt, 20 kişi İskele, 1 kişi Lefke Lefke kişi Bölgesi'ndendir. 

25 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7110 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 170   
    
Bugün Kaybedilen Hasta:   

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.749.394     
      
Toplam Vaka Sayısı: 93.242            


İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 91.813                     

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1196     


Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 18      

Karantinadaki Vaka Sayısı : 1177  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235         

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  1        

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 245

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