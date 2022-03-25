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1700 sürüngeni kaçak yolla ABD’ye sokan kişi yakalandı

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1700 sürüngeni kaçak yolla ABD’ye sokan kişi yakalandı
1700 sürüngeni kaçak yolla ABD’ye sokan kişi yakalandı

ABD’de, Meksika ve Hong Kong’dan, 2016’dan beri 1700’ü aşkın sürüngeni kaçak yolla ülkeye soktuğu belirlenen kişi yakalandı.

Polis, California eyaletinde yaşayan Jose Manuel Perez’in (30) 25 Şubat’ta Meksika sınırında gözaltına alındığını açıkladı. ‘Julio Rodriguez’ olarak da tanınan bu kişinin ülkeye soktuğu sürüngenler arasında yavru timsahlar ve kertenkelelerin ağırlıklı yer tuttuğu belirtildi.

 

Perez’in yakalandığı gün sınırda yapılan üst aramasında üzerinden küçük poşetlerin içine konmuş 60 yılan ve kertenkele bulunduğu ve ceplerine yerleştirdiği hayvanlar için, “Bunlar benim, ben besleyeceğim” dediği aktarıldı.

Açıklamaya göre Perez’in ABD’ye götürdüğü sürünler arasında koruma altındaki türler de var ve kız kardeşi ona destek oluyordu. Hayvanları sosyal medya aracılığıyla satıyorlardı.

Perez, pazartesi Los Angeles kentinde hakim karşısına çıkacak.

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