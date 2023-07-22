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1731 araç sürücüsü kontrol edildi

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1731 araç sürücüsü kontrol edildi
1731 araç sürücüsü kontrol edildi

21.07.2023 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1731 araç sürücüsü kontrol edilmiştir.

Kontroller sonucu 89’u yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 13’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak olmak üzere çeşitli trafik suçlardan toplam 347 araç sürücüsü rapor edilmiş ve 28 araç ise trafikten men edilmiştir.

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