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174 Mülteci İskele'de, halka kıyafet çağrısı yapıldı

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174 Mülteci İskele'de, halka kıyafet çağrısı yapıldı
174 Mülteci İskele'de, halka kıyafet çağrısı yapıldı

174 Mülteci İskele'de, halka kıyafet çağrısı yapıldı

Mültecilerin dün akşam Kaplıca sahilinden ülkeye giriş yaptığı öğrenildi.

Şu an mülteciler İskele kapalı spor salonuna getirildi.

69 Çocuk olduğu öğrenildi.

Halka özellikle çocuk bezi, çocuk maması,çocuk kıyafeti,kadın ve erkek kıyafeti getirilmesi konusunda çağrılar yapılıyor.

Söz konusu sığınmacılar sağlık kontrolünden geçirilecek. Sığınmacıların battaniye yiyecek vb ihtiyaçların tedariki için sivil savunma, İskele Kaymakamlığı ve İskele Belediyesi ekipleri koordineli olarak çalışıyor.  

Bu sabah saat 03.30 sıralarında meydana gelen olayla ilgili polis soruşturması sürüyor

 

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