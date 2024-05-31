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174 yabancı uyruklu kişiye taşınmaz mal satın alma izni verildi

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Bakanlar Kurulu, 174 yabancı uyruklu kişiye taşınmaz mal satın alma izni verilmesine karar verdi.
174 yabancı uyruklu kişiye taşınmaz mal satın alma izni verildi

Bakanlar Kurulu, 174 yabancı uyruklu kişiye taşınmaz mal satın alma izni verilmesine karar verdi.

Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu 122 kişi ve üçüncü devlet uyruklu 52 kişi olmak üzere toplam 174 kişiye taşınmaz mal izni verildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar şu şekilde:

“Bakanlar Kurulu, 52/2008 sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama {Yabancılar) Yasası uyarınca, önergeye ekli listede isimleri ve satın almak istedikleri taşınmaz malla ilgili detayları belirtilen 122 kişi T.C. uyruklu ve 52 kişi Üçüncü Devlet uyruklu olmak üzere toplam 174 yabancı uyruklu kişiye, satın alacakları taşınmaz malın serbest olması kaydıyla önergede belirtilenler ışığında, gerekli iznin verilmesine karar verdi.”

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