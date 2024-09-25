175 Gr Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu

24 Eylül 2024 tarihinde saat 19:00 sıralarında, Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, A.A.S. (E-22) isimli şahsın üzerinde ve ikametgahında yapılan aramalarda, toplam 175 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunduğu değerlendirilen hassas terazi tespit edilmiştir.
Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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