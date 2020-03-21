175 Mülteci İskele'de, halka kıyafet çağrısı yapıldı

174 Mülteci İskele'de, halka kıyafet çağrısı yapıldı

Mültecilerin dün akşam Taşlıca – Boltaşlı sahilinden ülkeye giriş yaptığı öğrenildi.

Şu an mülteciler İskele kapalı spor salonuna getirildi.

69 Çocuk olduğu öğrenildi.

Halka özellikle çocuk bezi, çocuk maması,çocuk kıyafeti,kadın ve erkek kıyafeti getirilmesi konusunda çağrılar yapılıyor.

Söz konusu sığınmacılar sağlık kontrolünden geçirilecek. Sığınmacıların battaniye yiyecek vb ihtiyaçların tedariki için sivil savunma, İskele Kaymakamlığı ve İskele Belediyesi ekipleri koordineli olarak çalışıyor.

Bu sabah saat 03.30 sıralarında meydana gelen olayla ilgili polis soruşturması sürüyor

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bu sabah saat 03.30 sıralarında, Taşlıca – Boltaşlı köyleri arasında deniz içerisinde kadın , çocuk ve erkeklerin oluşan toplam 175 kişinin bulunduğu Suriye uyruklu mültecileri taşıyan tekne kıyıya yaklaşık 10 metre kala yan yatmıştır.

Polis ekipleri tarafından tekneden tahliye edilen mülteciler İskele Dr. Fazıl Küçük Spor Salonuna taşınmaları sağlanmıştır.

Söz konusu mülteciler sağlık kontrolünden geçirilecek.

Mültecilerin battaniye yiyecek vb ihtiyaçların tedariki için Sivil Savunma, İskele Kaymakamlığı ve İskele Belediyesi ekipleri koordineli olarak çalışmaktadırlar.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.