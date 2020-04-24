175 Mülteci Türkiye'ye geri gönderiliyor

175 Mülteci'nin büyük kısmı Türkiye'ye gönderiliyor
Detay ÖZEL HABER
21 Mart 2020 tarihinde KKTC sularına giren 175 Mültecinin büyük kısmı bu akşam Türkiye'ye geri gönderiliyor.
Bu akşam Toros gemisi ile 175 Mülteci Gazimağusa limanından Türkiye'ye gönderiliyor.
Mültecilerin polis kontrolünde gemiye bindirildikleri de öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Taşlıca-Boltaşlı köyleri arasında deniz sahilinde bulunan Suriye uyruklu 175 mülteci, tahliye edilerek İskele’ye taşındı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre sabaha karşı 3.30 sıralarında Taşlıca – Boltaşlı köyleri arasında deniz sahilinde kıyıdan yaklaşık 10 metre içeride mültecileri taşıyan bir tekne yan yattı.
Teknede 69’u çocuk, 30’u kadın ve 76’sı erkek olmak üzere toplam 175 Suriyeli mülteci vardı.
Polis ekipleri tarafından tekneden tahliye edilerek İskele Dr. Fazıl Küçük Spor Salonuna taşınan mülteciler sağlık kontrolünden geçirildi.
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