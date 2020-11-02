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SON DAKİKAKKTC'de bugün 1 yeni vaka!

1759 test yapıldı; yeni vaka yok...

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1759 test yapıldı; yeni vaka yok...
1759 test yapıldı; yeni vaka yok...

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli Koronavirüs salgınında ikinci dalganın ağır yaşandığını söyleyerek İngiltere ve Fransa’da durumun kötüye gittiğini, bazı ülkelerin kapanma kararı aldıklarını söyledi.

Ülkemizde tedbirlerin sıkı tutulması gerektiğini belirten Bakan Pilli, şu anda alınan doğru tedbirler neticesinde vakaların kontrol altına alındığını ve bugün pozitif bir vakaya rastlanmadığını, ancak tedbiri elden bırakmamak gerektiğini kaydetti.

Bakan Pilli, halkımızın kurallara uyulması konusunda dikkatli olacağına inandığını, maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka uymamız gerektiğini hatırlattı. 

Elektronik takip sistemi ile denemeler yapıldığını belirten Bakan Pilli, el bileklikleri ile ev karantinasındaki kişilerin takip edilmesi için bugün uçakla ülkemize gelen yolculara pilot uygulamanın başlatıldığını söyledi.

Ekiplerin evden çıkacak şahıslara müdahale edeceğini ifade eden Bakan Pilli, halkın sağlığını riske atacak herhangi bir adım atılmayacağını vurguladı.

2 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1759

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 

Ülke dışından gelen vakalar -  

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -  

Yerel vakalar - 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 4 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- 

Yapılan Toplam Test Sayısı- 225. 337 

Toplam Vaka Sayısı- 939 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 877 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 57 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 10  

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 46 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 1

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