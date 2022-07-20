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176 ülkeye vizesiz giriş olanağı sağlıyor

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“Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportu “Henley Passport Index”te 15’inci sırada
176 ülkeye vizesiz giriş olanağı sağlıyor

“Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportunun, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) resmi verilerine dayanılarak hazırlanan 2022 “Henley Passport Index” sıralamasında 15’inci sırada bulunduğu bildirildi.

Fileleftheros’un “Pasaportumuzun Değeri Ne Kadar” başlıklı haberine göre, 176 ülkeye vizesiz giriş sağlayarak 15’inci sıraya oturan “Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportu 2006’da 12’nci sıraya yükselerek en iyi; 2012’de de 20’nci sıraya düşerek en kötü dönemini yaşadı. Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu 2020’de 14’üncü sıradan düştüğü 15’inci sırayı bu yıl da korudu.

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