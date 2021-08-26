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178 pozitif vakaya rastlandı, 219 kişi taburcu edildi

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"Toplam 16.931 test yapıldı, 144'ü yerel 178 pozitif vakaya rastlandı, 219 kişi taburcu edildi" 
178 pozitif vakaya rastlandı, 219 kişi taburcu edildi

"Toplam 16.931 test yapıldı, 144'ü yerel 178 pozitif vakaya rastlandı, 219 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 16.931 olup, 144'ü yerel 178 pozitif vakaya rastlanmış, 219 kişi taburcu edilmiştir. 

3 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 31 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 144 kişi ise yerel vakadır. 

72 kişi Lefkoşa, 29 kişi Girne, 29 kişi Gazimağusa, 2 kişi İskele, 3 kişi Güzelyurt, 9 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 


26 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.931     

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 178   

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 31 

Yerel Vaka Sayısı: 144 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 219  

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .374.574 

Toplam Vaka Sayısı: 15.675 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 13.406 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2216 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 108 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1910   

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 179   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 52    

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 19        

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 5023   

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 425
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 515  

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3408 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 40.407 

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