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178 pozitif vakaya rastlandı, 271 kişi taburcu edildi

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"Toplam 9857 test yapıldı, 163'ü yerel 178 pozitif vakaya rastlandı, 271 kişi taburcu edildi" 
178 pozitif vakaya rastlandı, 271 kişi taburcu edildi

15 Ağustos 2021 

"Toplam 9857 test yapıldı, 163'ü yerel 178 pozitif vakaya rastlandı, 271 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 9857 olup, 163'ü yerel 178 pozitif vakaya rastlanmış, 271 kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 14 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 163 kişi ise yerel vakadır. 

66 kişi Lefkoşa, 43 kişi Girne, 49 kişi Gazimağusa, 3 kişi İskele, 1kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-17/ Gönyeli-17/ K.Kaymaklı-6/ Dereboyu-1/ Akıncılar-1/ Minareliköy-1/ Yenişehir-1/ Cihangir-3 / Hamitköy-4 / Haspolat-2/ Değirmenlik-1/ Göçmenköy-3 / Ortaköy-8 / Marmara-1 

Girne 

Girne Merkez-18 / Taşkent-2/ Zeytinlik-1/ Yukarı Girne-4/ Aşağı Girne-4/ Alsancak-4/ Karşıyaka-1/ Doğanköy-1/ Karakum-1/ Karaoğlanoğlu-2/ Ozanköy-1/ Lapta-4 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-24 / Çanakkale-2/ Sakarya-4/ Karakol-1/ Paşaköy-1/ Serdarlı-1/ Türkmenköy-1/ Gülseren-1/ İnönü-1/ Köprü Köyü-1/ Anadolu-2/ Maraş-2/ Ulukışla-1/ Beyarmudu-3/ Yeniboğaziçi-4 

İskele 

Ardahan-1/ Ötüken-1/ Yenierenköy-1 

Güzelyurt 

Yayla Köyü-1 

Lefke 

Gemikonağı-1 

15 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9857       

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 178 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 14 

Yerel Vaka Sayısı: 163   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 271  

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2.184.888 

Toplam Vaka Sayısı: 13.666 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 11.803 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1820 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 69   

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1665 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 74 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 42     

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12   

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 124 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 369
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 336 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2805 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 36.034

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