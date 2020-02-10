  • BIST 120.715
  • Altın 303,608
  • Dolar 6,0020
  • Euro 6,5725
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKAYenierenköy Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu

178 Sürücü süratli araç kullanmaktan ceza aldı

» »
Polisin ülke genelinde yapığı trafik kontrollerinde, 6 bin 724 araç sürücüsünden 714’üyle ilgili ileri işleme gidilirken, 178 sürücü süratli araç kullanmaktan ceza aldı.
178 Sürücü süratli araç kullanmaktan ceza aldı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 3-9 Şubat arasında yapılan kontrollerde, sürücülerin 93’ü seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 80’i trafik levha ve işaretlerine uymamaktan, 12’si ise alkollü araç kullanmaktan rapor edildi.

Araç sürücülerinin 5’i tehlikeli, 28’i dikkatsiz, 97’si seyrüsefer ruhsatsız, 5’i sürüş ehliyetsiz, 12’si muayenesiz, 16’sı sigortasız veya kapsamı dışında, 10’u “A” yol kullanma izinsiz, 2’si “B” özel işletme izinsiz araç kullanmaktan, 2’si trafik ışıklarına uymamak, 4’ü tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 1’i koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak, 1’i takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmaktan, geri kalan 168’i ise diğer trafik suçlarından ceza aldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Karar Gazetesi Yazarı: "Akıncı, ona haddini bildiren bakanlar henüz doğmamışken mücahitlerle birlikte savaştı"10 Şubat 2020 Pazartesi 13:24
  • Trafik Kontrollerinde 6 Bin 724 Araç Sürücüsünden 714’ü İle İlgili İleri İşleme Gidildi10 Şubat 2020 Pazartesi 13:13
  • Son Bir Haftada Meydana Gelen 84 Trafik Kazasında Toplam 33 Kişi Yaralandı10 Şubat 2020 Pazartesi 13:12
  • Son Dakika: Hür-İş Asgari Ücret ile iglili olarak eylem hazırlığında olduğunu açıkladı!10 Şubat 2020 Pazartesi 13:03
  • Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Toplandı10 Şubat 2020 Pazartesi 12:48
  • Asgari Ücret belirlendi!10 Şubat 2020 Pazartesi 12:45
  • Asgari Ücret Saptama Komisyonu Toplandı10 Şubat 2020 Pazartesi 12:28
  • Sarı Yelekliler Çalışma Bakanlığı önünde10 Şubat 2020 Pazartesi 12:23
  • Özersay: “İngiltere'ye doğrudan ticaret ile Güzelyurt'ta üreticinin yüzünü güldürebiliriz”10 Şubat 2020 Pazartesi 12:20
  • Kıbrıs, dün ‘yılın en soğuk gününü’ yaşadı10 Şubat 2020 Pazartesi 12:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti