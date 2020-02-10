Polisin ülke genelinde yapığı trafik kontrollerinde, 6 bin 724 araç sürücüsünden 714’üyle ilgili ileri işleme gidilirken, 178 sürücü süratli araç kullanmaktan ceza aldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 3-9 Şubat arasında yapılan kontrollerde, sürücülerin 93’ü seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 80’i trafik levha ve işaretlerine uymamaktan, 12’si ise alkollü araç kullanmaktan rapor edildi.

Araç sürücülerinin 5’i tehlikeli, 28’i dikkatsiz, 97’si seyrüsefer ruhsatsız, 5’i sürüş ehliyetsiz, 12’si muayenesiz, 16’sı sigortasız veya kapsamı dışında, 10’u “A” yol kullanma izinsiz, 2’si “B” özel işletme izinsiz araç kullanmaktan, 2’si trafik ışıklarına uymamak, 4’ü tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 1’i koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak, 1’i takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmaktan, geri kalan 168’i ise diğer trafik suçlarından ceza aldı.