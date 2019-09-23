178 yıllık acente Thomas Cook battı

178 yıllık dünyanın en eski seyahat acentesi Thomas Cook battı. Şirket resmi olarak tasfiye sürecine girdi ve 600 bin rezervasyon iptal oldu. Firma her yıl Türkiye'ye binlerce turist taşıyordu, şirketin ortakları arasında bir Türk iş insanı da var.

Dünyanın en eski seyahat acentesi olarak bilinen ve her yıl Türkiye’ye de binlerce turist getiren İngiliz tur operatörü Thomas Cook 2.1 milyar dolarlık borcunu yönetemeyince resmen battı. Şirket tasfiye sürecine girmek için resmi başvuruda bulundu. Şirketin tasfiye sürecini yönetmek üzere bir kayyum atandı.

İngiliz hükümeti şirketin iflası nedeniyle 150 bin tatilciyi ülkeye getirmek için bir operasyon başlattı. Reuters’ta yer alan habere göre Thomas Cook’un CEO’su Peter Frankhauser, “Pişman olarak söylüyorum ki başarılı olamadık” diyerek şirketin tasfiyesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Ağustos ayının başında Anex Tour’un patronu Türk iş insanı Neşet Koçkar Thomas Cook’un yüzde 6.7’sini satın almıştı.

Thomas Cook yılda 16 ülkede yaklaşık 19 milyon turistin seyahat etmesine aracılık ediyor. 2018 yılında şirketin cirosu 12 milyar dolara ulaşmıştı. Thomas Cook doğrudan 21 bin insana istihdam sağlıyor.

1841 yılında kurulan şirketin 2.1 milyar dolar borcu bulunuyor.

TURİSTLERE NE OLACAK?

Birleşik Krallık Sivil Havcılık Dairesi Thomas Cook’un aksayan uçuşları için önümüzdeki iki hafta boyunca bir aksaklık yaşanmaması için devreye girecek. Açılan bir internet sitesinden mağdurlar uçuşlarının hangi tarihe alındığını kontrol edebilecekler.