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1780 medya organından sadece 5’i Damat’ın istifasını verdi

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CHP kontenjanından RTÜK üyesi İlhan Taşcı 1780 radyo ve televizyondan sadece beşinin TC Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa haberini verdiğini yazdı.
1780 medya organından sadece 5’i Damat’ın istifasını verdi

CHP kontenjanından RTÜK üyesi İlhan Taşcı 1780 radyo ve televizyondan sadece beşinin TC Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak‘ın istifa haberini verdiğini yazdı. 

Taşçı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “RTÜK İzleme Merkezi’nde 1780 radyo ve televizyonu takip ediyorum, 5 televizyon kanalı dışında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifa ettiği haberini veren kanal yok. Bu gazeteciliğin bittiğinin resmidir; yazık!” ifadesini kullandı.

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