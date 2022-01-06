179 Yolcudan 125'inin COVID-19 Testi Pozitif

İtalya’dan Hindistan’a yapılan tarifesiz uçuşta 179 yolcudan 125’inin COVID-19 olduğu tespit edildi.
BBC’nin haberine göre, İtalya'nın Verona şehrinden Hindistan'ın Amritsar şehrine dün öğleden sonra inen uçakta bulunan 179 yolcudan çocuklar ve bebekler hariç 160’ına test yapıldı.
Yolcuların 125’inin COVID-19 testi pozitif çıktı.
Karantinaya alınacaklar
Hindistanlı sağlık yetkilileri, COVID-19’a yakalanan yolcuların karantinaya alınacağını duyurdu.
Amritsar havaalanı girişine çok sayıda ambulans dizildi.
90 binden fazla yeni vaka
Hindistan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 90 binden fazla yeni vaka görülürken, 325 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Ülkede salgının başından bu yana 35 milyondan fazla vaka kaydedildi, 483 bine yakın insan hayatını kaybetti.
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