  • BIST 2.007,55
  • Altın 788.97719
  • Dolar 13.8606
  • Euro 15.6432
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKABilim İnsanlarından Omicron Uyarısı: Bu Maskeler İşe Yaramıyor

179 Yolcudan 125'inin COVID-19 Testi Pozitif

» »
179 Yolcudan 125'inin COVID-19 Testi Pozitif
179 Yolcudan 125'inin COVID-19 Testi Pozitif

İtalya’dan Hindistan’a yapılan tarifesiz uçuşta 179 yolcudan 125’inin COVID-19 olduğu tespit edildi.

BBC’nin haberine göre, İtalya'nın Verona şehrinden Hindistan'ın Amritsar şehrine dün öğleden sonra inen uçakta bulunan 179 yolcudan çocuklar ve bebekler hariç 160’ına test yapıldı.

Yolcuların 125’inin COVID-19 testi pozitif çıktı.

Karantinaya alınacaklar

Hindistanlı sağlık yetkilileri, COVID-19’a yakalanan yolcuların karantinaya alınacağını duyurdu.

Amritsar havaalanı girişine çok sayıda ambulans dizildi.

 

Amritsar havaalanı | Fotoğraf: AFP

 

90 binden fazla yeni vaka

Hindistan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 90 binden fazla yeni vaka görülürken, 325 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede salgının başından bu yana 35 milyondan fazla vaka kaydedildi, 483 bine yakın insan hayatını kaybetti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kosova'da Enerji Krizi Nedeniyle Kripto Para Üretimi Yasaklandı05 Ocak 2022 Çarşamba 18:45
  • Polonya Cumhurbaşkanı Duda İkinci Kez Covid-19’a Yakalandı05 Ocak 2022 Çarşamba 16:53
  • Avrupa’da vaka sayılarında hızlı artış sürüyor05 Ocak 2022 Çarşamba 14:41
  • Fransa'da gürültü kamerası uygulaması başlıyor: Sınırı aşan araçlara ceza kesilecek05 Ocak 2022 Çarşamba 13:31
  • İsveç kraliyet ailesi koronavirüse yakalandı05 Ocak 2022 Çarşamba 12:42
  • Kosova'da enerji krizi: Kripto para madenciliğine yasak05 Ocak 2022 Çarşamba 12:21
  • Fransa’da Milletvekillerine Yönelik Ölüm Tehditleri Tansiyonu Yükseltti04 Ocak 2022 Salı 21:33
  • Danimarka'dan "Omicron pandemiyi bitiriyor" iddiası04 Ocak 2022 Salı 11:42
  • Fransa'da 46 mutasyonlu yeni COVID-19 varyantı tespit edildi04 Ocak 2022 Salı 11:18
  • Fransa'da 1 günde 67 bin 461 vaka04 Ocak 2022 Salı 10:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti