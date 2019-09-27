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17’nci Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali 2 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek

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Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin düzenlediği 17’nci Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali 2 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. Festival kapsamında Bellapais Manastırı, 9 farklı konsere ev sahipliği yapacak.
17’nci Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali 2 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek

Cumhurbaşkanlığı, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı iş birliğinde, Telsim Vodafone ana sponsorluğunda ve diğer sponsor kuruluşların da katkılarıyla düzenlenen festivalin iletişim sponsorluğunu da Telsim üstlenecek.

Festivalle ilgili bugün Beylerbeyi’ndeki Cafe Paganini’de basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği ve Festival Komitesi Başkanı Halil Kalgay,  Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Ali Hoca, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, Çellist Püren Eda Gözeri ve Beylerbeyi Muhtarı Niyazi Engin  konuşma yaptı.

KALGAY

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği ve Festival Komitesi Başkanı Halil Kalgay, 17 yıldır düzenledikleri festivalle sanatın farklı dallarından, dünya ve ülke sanatçılarını sanatseverlerle buluşturduklarını söyledi.

Kalgay, ülkedeki uluslararası müzik festivallerinin bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az olduğuna dikkat çekerek, “Bu sayıyı artırmalıyız. Organizasyonlar nitelikli olmalı. Nitelikli festivaller için destek şart” dedi.

HOCA

 Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Şefi Ali Hoca,  CSO’nun kurulduğu günden bu yana Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nde önemli projelerde yer aldığını kaydetti.

TANPINAR

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar  sanata ve sanatçıya destek vermekten heyecan duyduklarını belirterek, “Bu desteği sosyal sorumluluk faaliyeti olarak da değerlendiriyoruz” dedi.

GÖZER

Çellist Püren Eda Gözer ise, “Kıbrıs’ın değerli festivallerinde yer almak bizi mutlu ediyor” şeklinde konuştu.

ENGİN

Beylerbeyi Muhtarı Niyazi Engin, “Köyümüzün ismini sosyal ve kültürel etkinliklerle de dünyaya duyurmak en büyük arzumuz” dedi.

17’nci Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali kapsamındaki tüm konserler Bellapais Manastırı’nda gerçekleştirilecek ve saat 20.30’ da başlayacak.

Biletler; Lefkoşa, Yenikent ve Girne Deniz Plazalar, Dome Hotel, Bellapais Manastırı bilet ofisi, Bellapais Gardens, Kybele, Café Paganini’den veya konsere giriş noktasından temin edilebilecek. Online biletler biletfest.com üzerinden satın alınabilecek.

Ayrıntılar, Facebook ve İnstagram’dan “international north cyprus music festival üzerinden öğrenilebilecek.

Festival programı şöyle:                                                                                         

“2 Ekim Festival açılış konseri (Elise Kuder  - Miray Çakır - Mike Kelley - Sinem Sadrazam & Püren Eda Gözer)                                                                                                                

11 Ekim KKTC CSO Konseri Solist: Gülsin Onay (Piyano) - Şef: Ali Hoca             

15 Ekim Vassia Alati (soprano) & Natania Hoffman (çello) & Çağıl Cansu Şanlıdağ (piyano) Konseri                                                                                                                  

17 Ekim LBO Konseri “Ennio Morricone Film Müzikleri” (Şef: Oskay Hoca)                                                            

23 Ekim 3 Basses konseri (Tuncay Kurtoğlu - Teyfik Rodos - Zafer Erdaş - piyano: Tulio Gagliardo)                                                                                                            

26 Ekim Gökhan Aybulus piyano resitali                                                                              

28 Ekim Koloratur Soprano Beren Kader Fidan & Tenor Emre Akkuş Şan konseri (piyano: Esra Poyrazoğlu Alpan)                                                                                              

30 Ekim Arman Ratip piyano resitali                                                                                        

1 Kasım KKTC CSO Barok konseri Solistler:Ethem Emre Tamer (keman) & Ebru Tamer (keman).”

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