17'si yerel 18 pozitif vakaya rastlandı, 28 kişi taburcu edildi

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7417 olup, 17'si yerel 18 pozitif vakaya rastlanmış 28 kişi taburcu edilmiştir.
1 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 17 kişi ise yerel vakadır.
5 kişi Lefkoşa, 3 kişi Girne, 3 kişi Gazimağusa, 2 kişi Güzelyurt, 4 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Yenişehir-1/ Hamitköy-1/ Haspolat-1 / Marmara-1/ Gönyeli-1
Girne
Girne Merkez- 3
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-2/ Dumlupınar-1
Güzelyurt
Yayla-2
Lefke
Lefke Merkez-2/ Yedidalga-1 / Gemikonağı-1
26 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7417
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 18
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1
Yerel Vaka Sayısı: 17
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 28
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.184.994
Toplam Vaka Sayısı: 7139
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6825
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 281
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 18
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 250
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 12
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 156
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 28
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 895
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 6196
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