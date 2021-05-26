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17'si yerel 18 pozitif vakaya rastlandı, 28 kişi taburcu edildi

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"Toplam 7417 test yapıldı, 17'si yerel 18 pozitif vakaya rastlandı, 28 kişi taburcu edildi" 
17'si yerel 18 pozitif vakaya rastlandı, 28 kişi taburcu edildi

 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7417 olup, 17'si yerel 18 pozitif vakaya rastlanmış 28 kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 17 kişi ise yerel vakadır. 

5 kişi Lefkoşa, 3 kişi Girne, 3 kişi Gazimağusa, 2 kişi Güzelyurt, 4 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Yenişehir-1/ Hamitköy-1/ Haspolat-1 / Marmara-1/ Gönyeli-1 

Girne 

Girne Merkez- 3 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-2/ Dumlupınar-1 

Güzelyurt 

Yayla-2 

Lefke 

Lefke Merkez-2/ Yedidalga-1 / Gemikonağı-1 

26  Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7417 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 18 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1 

Yerel Vaka Sayısı: 17  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 28   

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.184.994 

Toplam Vaka Sayısı: 7139 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6825 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 281  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 18 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 250  

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 12 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 156  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 28 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 895 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 6196

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