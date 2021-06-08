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17'si yerel 26 pozitif vakaya rastlandı, 29 kişi taburcu edildi

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"Toplam 9155 test yapıldı, 17'si yerel 26 pozitif vakaya rastlandı, 29 kişi taburcu edildi" 
17'si yerel 26 pozitif vakaya rastlandı, 29 kişi taburcu edildi

"Toplam 9155 test yapıldı, 17'si yerel 26 pozitif vakaya rastlandı, 29 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 9155 olup, 17'si yerel 26 pozitif vakaya rastlanmış 29 kişi taburcu edilmiştir. 

2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 17 kişi ise yerel vakadır. 

8 kişi Lefkoşa, 4 kişi Girne, 5 kişi Gazimağusa  Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

K.Kaymaklı-1/ Surlariçi-2/ Değirmenlik-1/ Cihangir-3 / Haspolat-1 

Girne 

Girne Merkez-3 / Lapta-1 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez- 1 / Vadili-1/Baykal-3 


8 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9155  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 26 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  2 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:  7 

Yerel Vaka Sayısı: 17 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 29   

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.283.738  

Toplam Vaka Sayısı: 7458 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7151 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 274 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 21  

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 236 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 14      

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 234 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 204  

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2528 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 9234 

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