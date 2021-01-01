Spencer Tunick'in çalışmalarında özgürlük ve itaat arasında büyük bir gerilim bulunuyor. Tartışmalı fotoğrafçı, büyük bir kalabalığı bir araya getirip onlara soyunmalarını söylüyorr. Daha sonra onları poz vermeleri için yönlendirerek düzenli ve çarpıcı sahneler oluşturuyor. Tunick'in şu ana kadar yaptığı çalışmalar bazıları tarafından takdir edildi, bazıları tarafından da eleştirildi.

