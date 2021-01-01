18.000 çıplak kişiye poz verdirip fotoğraflarını çekti
Spencer Tunick'in çalışmalarında özgürlük ve itaat arasında büyük bir gerilim bulunuyor. Tartışmalı fotoğrafçı, büyük bir kalabalığı bir araya getirip onlara soyunmalarını söylüyorr. Daha sonra onları poz vermeleri için yönlendirerek düzenli ve çarpıcı sahneler oluşturuyor. Tunick'in şu ana kadar yaptığı çalışmalar bazıları tarafından takdir edildi, bazıları tarafından da eleştirildi.
Spencer Tunick isimli fotoğrafçı, binlerce insanı bir araya topladıktan sonra çıplak fotoğraflarını çekip bu fotoğrafları tartışmalı sanat eserlerine dönüştürüyor. Sanatçının fotoğraflarına bakanlar çıplak insanlara değil resmin tamamına odaklanıyor.
01 Ocak 2021 Cuma 20:30
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