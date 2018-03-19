18-24 Mart Yaşlılar Haftası etkinliklerle başladı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi, Yaşlılar Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Etkinlikler çerçevesinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, bugün saat 12.00’de Lapta Huzurevi’ni ziyaret etti.Etkinlikler yarın da devam edecek. Sosyal Hizmetler Dairesi’nden yardım alan yaşlılara yarın öğle yemeği verilecek.

Yemeğe, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de katılacak. Les Ambassadeurs Hotel’de yer alacak yemek saat 13.00’te başlayacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, 21 Mart Çarşamba günü de Kemal’in Yeri Restoran tarafından huzurevi yaşlılarına verilen öğle yemeğine katılacak. Yemek saat’da 12.30 başlayacak.