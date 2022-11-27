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18 Araç Trafikten Men Edildi

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Polis ülke genelinde trafik denetimlerine devam ediyor...
18 Araç Trafikten Men Edildi

Trafik kazalarının oluşumunda önemli etkenlerden olan, süratli ve alkollü içki tesiri altında araç kullanmanın önüne geçebilmek adına dün ülke genelinde trafik denetimleri yapıldı.

Polis Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetimler kapsamında; 1379 araç kontrol edilirken, 130’u belirlenen hız sınırı üzerinde süratli araç kullanma ve 13’ü de alkollü içki tesiri altında araç kullanma olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 291 araç sürücüsü rapor edilirken, 18 araç ise trafikten men edildi.

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