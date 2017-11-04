CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP’nin gücünün, örgütü ve dayanışması olduğunu belirterek, korku içinde olan UBP ve DP’nin, adaletsizce kamu arazisi, askeri arazi, kamu binası, istihdam, kredi ve vatandaşlık dağıttığını savundu.

CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi 19. Olağan Kongresi’ni dün gerçekleştirdi. Kongrede, CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçe Başkanlık görevini yürüten Enver Gürkan Tekiner yeniden göreve getirildi.

Lefkoşa İlçe binasında yer alan kongreye, CTP Genel Başkan Tufan Erhürman, CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Lefkoşa milletvekilleri, MYK üyeleri, Gençlik Örgütü Genel Başkanı Şehan Tomgüsehan, Gençlik Örgütü temsilcileri ve Lefkoşa İlçe yöneticileri katıldı.

Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi’nin 19. Olağan Kongresi’nde konuan CTP Genel Başkan Tufan Erhürman, seçime az bir süre kala gençlerin kongrelerini başarıyla gerçekleştirdiğini belirtti.

CTP’nin gücünün, örgütü ve dayanışması olduğunu kaydeden Erhürman, korku içinde olduğunu ileri sürdüğü UBP ve DP’nin, adaletsizce kamu arazisi, askeri arazi, kamu binası, istihdam, kredi ve vatandaşlık dağıttığını savundu.

Erhürman, “18 ayda 11 binin üzerinde vatandaşlık dağıtarak seçmen yazdıklarını sanıyorlar. Çünkü bu kişiler gidip onlara oy vereceğini sanıyorlar. İnsanları istedikleri gibi kullanabileceklerini sanıyorlar. Ama çok yanılıyorlar. Bu ülkede yaşayan herkes, doğum yeri, etnik kökeni ne olursa olsun bunların ne mal olduğunu yaşayarak öğrendi. 7 Ocak seçimleri onlar için büyük sürprizlere gebe. Bunu hep birlikte göreceğiz” dedi.

TEKİNER: “7 OCAK’TA GELECEĞİMİZİ ÇALANLARDAN HESAP SORACAĞIZ”

CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçe Başkanı Enver Gürkan Tekiner ise kendilerini bekleyen görevler olduğunu söyledi.

Sabırla anlata anlata, 7 Ocak’ta Kıbrıslı Türk gençlerinin geleceğini çalanlardan hesap soracaklarını belirten Tekiner, bu seçimden başarıyla çıktıktan sonra daha da büyük ve daha örgütlü bir parti olma yolunda ilerleyeceklerini kaydetti.

TOMGÜSEHAN: “BİZ SİSTEMİ DEĞİŞTİRECEĞİZ”

Gençlik Örgütü Başkanı Şehan Tomgüsehan ise 7 Ocak’ta yapılacak seçimlerde CTP’nin sandıktan birinci parti çıkacağını ve sistemi değiştireceğini ifade etti.

Örgüt olarak olağanüstü çalışarak bunu başaracaklarını belirten Tomgüsehan, bu süreçte hem çalışacaklarını hem de örgütlenmeye devam edeceklerini söyledi. Tomgüsehan, Kıbrıs Türk toplumunu ayağa kaldırabilecek tek partinin CTP olduğunu savundu.

ARŞEHİT: “YOĞUN BİR DÖNEM BİZİ BEKLİYOR”

Lefkoşa İlçe Başkanı Rifat Arşehit ise 7 Ocak’ta yapılacak olan erken genel seçimden dolayı kendilerini yoğun bir dönemin beklediğini, görev alacak olanların da bunun bilincinde olduğunu ifade etti.

Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu’na katılan gençler için bu dönemin çok büyük bir şans olduğuna değinen Arşehit, gençlerin bu dönemlerde politik süreçlere daha çok dahil olduğunu söyledi.