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18 Belediyenin 13'ünde adaylar hazır!

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CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy BRT’de 17. Saat programına katılarak yerel seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
18 Belediyenin 13'ünde adaylar hazır!

Yerel yönetimlerde yapılan düzenlemelere ve alınan karara bütünlüklü baktıklarını belirten Akansoy, “Belediyelerin birleştirilmesine ilişkin özel yasa ciddi anlamda sorunlar içermektedir. Ve bu sorunlar özellikle Anayasaya aykırılık konusunda ciddi anlamda sıkıntılar yarattı ve yaratacaktır. Yasa yürürlüğe girdikten sonra da önümüze ciddi sorunlar çıkacaktır” dedi.

Akansoy, belediyelerin birleştirilmesine ilişkin özel yasasının bütüne dair Genel Kurul’da, ilgili komitede yaptıkları tartışmalarda ortaya koydukları argümanların  CTP olarak arkasında olduklarını da söyledi.

CTP Genel Sekreteri Akansoy, “Gerçekten sıkıntılı bir yasa vardır. Bu yasa ciddi sorunlar içeriyor. 25 Aralık sonrası bu ülkede belediyelerin hizmet vermesi noktasında ciddi anlamda kaos doğacaktır” dedi.

Asım Akansoy, CTP’nin 18 belediyenin 13’ünde belediye başkan adaylarının hazır olduğunu söyledi.

Akansoy, “Şuan bizim için 5 bölgede belediye başkan adayımızı açıklamamız kaldı. Bunların da çalışmaları tamamlanmıştır. Belediyelerin birleştirilmesi, birleştirilmemesi konusu ile ilgili kararı bekliyorduk. Dolayısıyla biz bir hafta içinde tüm çalışmalarımızı tamamlayacağız. Yol haritamız bu çerçevede oluşturulmuştur” diye konuştu.

CTP’nin yerel yönetimlere çok önem verdiğinin altını çizen Akansoy, “Yerel yönetimler bu ülkede idari yapının yüzde 50’den fazlasını oluşturuyor. CTP yerel yönetimlerin ne denli önemli ve değerli yapılar olduğunun idraki içindedir. Biz şu anki düzenlemelerle Kıbrıs Türk insanının hak ettiği düzeye ulaşabileceğini düşünmüyoruz. Dolayısıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

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