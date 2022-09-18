18 Eylül nöbetçi eczane listesi

LEFKOŞA BÖLGESİ
BALIN ECZANESİ
18.09.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 223 18 13
Dr. Burhan Nalbantoğlu Cad. Devlet Hastanesi ve Çember Restorant yanı, Lefkoşa
DİLEK ECZANESİ
18.09.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 228 18 67
Şht.Evcet Yusuf Cad. N0:37/A Yenişehir Lefkoşa
SERKAN KERVAN ECZANESİ
18.09.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 225 80 91
Hürriyet Cad. N0:11/ B Hamitköy Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
MELİS UZUN ECZANESİ
18.09.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 815 97 77
Işıl Sok.YuZUN Apt. N0:4 Yukarı Girne
NAZIM VARIŞ ECZANESİ
18.09.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 821 30 88
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne
SELİN ESER ECZANESİ
18.09.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 815 06 66
Dr.Fazıl Küçük Cad. Yeni Liman Yolu High Life Tower No:23 B Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
HALİL HAMZALAR ECZANESİ
18.09.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 365 55 94
Halil Hamzalar Yolu No:1 Dükkan 2 Mağusa
KUNTER GÜVEN ECZANESİ
18.09.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 366 19 09
Karakol Sok.N0:' Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
RESMİYE ESE ECZANESİ
18.09.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 714 45 18
Ecevit Cad. N0:75/1 Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
ALTINCI ECZANESİ
18.09.2022 (Pazar)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0548) 889 17 07
ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke
İSKELE BÖLGESİ
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
18.09.2022 (Pazar)
08:00 - 22:00
(0548) 860 55 54
Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük.No:10 Cevizli İskele
KARPAZ BÖLGESİ
GÜRSEL ECZANESİ
18.09.2022 (Pazar)
08:00 - 16:00
(0392) 374 51 70
Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz
MELEK İBRAHİM ECZANESİ
18.09.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 375 53 66
Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.