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18 Eylül nöbetçi eczane listesi

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18 Eylül nöbetçi eczane listesi
18 Eylül nöbetçi eczane listesi

LEFKOŞA BÖLGESİ

BALIN ECZANESİ

18.09.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 223 18 13

Dr. Burhan Nalbantoğlu Cad. Devlet Hastanesi ve Çember Restorant yanı, Lefkoşa

 

DİLEK ECZANESİ

18.09.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 228 18 67

Şht.Evcet Yusuf Cad. N0:37/A Yenişehir Lefkoşa

 

SERKAN KERVAN ECZANESİ

18.09.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 225 80 91

Hürriyet Cad. N0:11/ B Hamitköy Lefkoşa

 

GİRNE BÖLGESİ

MELİS UZUN ECZANESİ

18.09.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 815 97 77

Işıl Sok.YuZUN Apt. N0:4 Yukarı Girne

 

NAZIM VARIŞ ECZANESİ

18.09.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 821 30 88

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne

 

SELİN ESER ECZANESİ

18.09.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 815 06 66

Dr.Fazıl Küçük Cad. Yeni Liman Yolu High Life Tower No:23 B Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

HALİL HAMZALAR ECZANESİ

18.09.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 365 55 94

Halil Hamzalar Yolu No:1 Dükkan 2 Mağusa

 

KUNTER GÜVEN ECZANESİ

18.09.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 366 19 09

Karakol Sok.N0:' Mağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

RESMİYE ESE ECZANESİ

18.09.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 714 45 18

Ecevit Cad. N0:75/1 Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

ALTINCI ECZANESİ

18.09.2022 (Pazar)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0548) 889 17 07

ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke

 

İSKELE BÖLGESİ

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

18.09.2022 (Pazar)

08:00 - 22:00

(0548) 860 55 54

Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük.No:10 Cevizli İskele

 

KARPAZ BÖLGESİ

GÜRSEL ECZANESİ

18.09.2022 (Pazar)

08:00 - 16:00

(0392) 374 51 70

Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz

 

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

18.09.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 375 53 66

Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele

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