Mısır'da 22 firavunun mumyaları akşam saatlerinde başkent Kahire caddelerinden kortejle geçirilerek Ulusal Mısır Medeniyeti Müzesi'ne taşındı. Görkemli bir tören eşliğinde gerçekleştirilen nakil işlemine birçok Mısırlı'nın yanı sıra online olarak dünyanın birçok ülkesinden kişi yoğun ilgi gösterdi.

Mısır'da 22 firavunun mumyaları Kahire caddelerinden kortej eşliğinde yeni müzeye taşındı. Görkemli bir tören eşliğinde gerçekleştirilen nakil işlemine birçok Mısırlı'nın yanı sıra online olarak dünyanın birçok ülkesinden kişi yoğun ilgi gösterdi.