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18. Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Kktc CSO Oda Müziği Konseri ile devam ediyor

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Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin düzenlediği 18.Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, yarın akşam Bellapais Manastırı’nda yer alacak olan KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Oda Müziği Konseri ile devam ediyor.
18. Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Kktc CSO Oda Müziği Konseri ile devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin düzenlediği 18.Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, yarın akşam Bellapais Manastırı’nda yer alacak olan KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Oda Müziği Konseri ile devam ediyor.

Geçen yıl ertelenerek bu yıl 5-22 Haziran tarihleri arasında KKTC Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde, Kültür Dairesi Müdürlüğü, Telsim ve Deniz Plaza katkılarıyla gerçekleştirilen festivalde yarın yer alacak konser saat 20.00’de başlayacak.

Konserde, Yaylı Çalgılar Dörtlüsü (Halit Sarp, keman – Erhan Aytaç, keman – Sinem Sadrazam, viola ve Püren Eda Gözer, çello) Mikhail Glinka’ nın Fa Majör Yaylı Dörtlüsünü, Nefesli Çalgılar Üçlüsü (Gizem Meriç Kılıç, flüt – Oya Berrak Karabey, klarinet – Eylül Kayahan, fagot) Ksapar Kummer’ in Nefesli Çalgılar Üçlüsünü seslendirilecek.

Covid –19 önlemleri çerçevesinde sınırlı sayıda izleyicinin alınacağı konserler için biletler 50 TL’den Lefkoşa Deniz Plaza, Girne Deniz Plaza, Bellapais Manastırı Bilet Ofisi ve konser girişinden sağlanacak.

Online biletler; biletfest.com’dan alınabilecek. Ayrıntılı bilgi için 0542 852 2385 / 0548 870 0593 numaralı telefonlar aranabilecek.

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