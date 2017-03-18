18 Mart 2017 Cumartesi Günlük Burç Yorumları

günlük Oğlak, Kova, Balık, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay burç yorumları

18 Mart 2017 Cumartesi Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Duygularınızın dalgalanacağı bir gün. Karşılaştığınız olaylara duygusal tepkiler gösterebilirsiniz. Sonradan pişmanlık duyacağınız davranışlarda bulunmaktan kaçının ve aceleci davranmayın. Karşılaştığınız bazı olaylar çocukluk günlerinizi ve anneniz ile yaşadığınız olayları hatırlatabilir ve bilinçaltınızın derinliklerinden unutulmuş istekleriniz ortaya çıkabilir. Harcamalarınıza özen göstermeniz gereken bir dönemdesiniz. Bütçenizi dikkatli yapın ve kendinizi çok fazla zorlamayın. Sağlığınıza özen göstermeniz gerekiyor. Sevdikleriniz ve dostlarınız sizi destekleyecek.

18 Mart 2017 Cumartesi Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Kafanızı karıştıran sorunlardan uzaklaşmayı başaracaksınız ve dikkatinizi yapmanız gereken işlere odaklayacaksınız. Daha önce planladığınız işleri şimdi yapmaya başlayabilirsiniz. Duygular yerine aklınız ile hareket ederseniz, daha başarılı olacaksınız. Sanatsal faaliyetler ve hayal gücü gerektiren konulara yönelik çalışmalar yapanlar için verimli bir dönem. Ayrıca yeni ideallerin peşinden gidebilirsiniz. Sezgilerinize güvenin ve isteklerinizi gerçekleştirmek için ihtiyacınız olan araştırmaları yapın. Proje araştırma ve geliştirme çalışmaları yapabilir, ekip çalışmalarında başarılı olabilirsiniz.

18 Mart 2017 Cumartesi İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Hareketli bir gün geçireceksiniz ve isteklerinizi gerçekleştirmek için çalışmalarınızı hızlandıracaksınız. Bazı kaygılarınız olabilir ve bu nedenle kafanız karışabilir. Akıl yerine duygularınız ile hareket ederseniz, daha başarılı olacaksınız. Dostlarınızın desteği ve sevdiğinizin ilgisi moralinizi yükseltecek. Bugün alım, satım ve yatırıma yönelik çalışmalar yapabilirsiniz. Bazı karışıklıklar olsa bile enerjiniz ve yapıcı tavırlarınız ile sorunları çözmeyi başarabilirsiniz. Bugün parasal konulara yönelik beklediğiniz gelişmeler olabilir. Bu arada eski fikirleriniz değişiyor.

18 Mart 2017 Cumartesi Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Bugün duygularınızı denetlemeniz gerekiyor. Alıngan ve hassas olabilirsiniz ve duygusal tepkiler gösterebilirsiniz. Ancak arkadaşlarınız ile iletişiminiz güçlü olacak ve yakınlarınızın desteğini alacaksınız. Böylece duygularınızı denetleyebilir ve mantığınız ile hareket edebilirsiniz. Sabırsızlık ve gerilim hissettiğiniz konu ile ilgili sezgilerinize güvenin ve aceleci davranmayın. Önemsediğiniz kişilerin desteğini alabilirsiniz ve böylece sabırlı ve dirayetli davranabilirsiniz. Bu arada sağlığınıza özen göstermeniz gerekiyor. Kendinizi çok fazla zorlamayın ve harcamalarınıza özen gösterin.

18 Mart 2017 Cumartesi Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Hareketli bir gün geçireceksiniz ve isteklerinizi gerçekleştirmek için kararlı bir tavır içinde olacaksınız. Daha önce kafanızı karıştırmış olan fikirlerden uzaklaşıyorsunuz ve dikkatinizi isteklerinize odaklamayı başarıyorsunuz. Duygularınız derinleşmiş olabilir fakat bugün istekli ve enerjik bir tavır içinde olacaksınız. Parasal konulara yönelik gelişmeler istediğinizden daha yavaş olabilir fakat sizin beklediğiniz yönde gelişiyor. Böylece kendinize olan güveniniz artıyor. Yeni atılımlarda bulunmak için kuvvetli arzular duyabilirsiniz ve verimli bir gün geçirebilirsiniz.

18 Mart 2017 Cumartesi Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Düşünceleriniz derinleşmiş olabilir ve bazı endişeleriniz olabilir ancak bugün kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Karışıklıklar olsa bile iyimser kişilerin olumlu davranışlarından etkilenebilirsiniz ve olaylara daha farklı açılardan bakabilirsiniz. Saygı duyduğunuz ve önem verdiğiniz kişilere danışabilirsiniz ve beklediğiniz yardımı alabilirsiniz. Aslında şanslı olduğunuz bir dönemdesiniz. Bazı karışıklıklar olabilir veya zorluklar ile başa çıkmanız gerekebilir fakat hem büyüklerinizin desteğini alacaksınız, hem de isteklerinizi gerçekleştirebilmek için sabırlı davranmayı başaracaksınız. Sezgileriniz yanıltıcı olabilir, duyduğunuz haberlerin doğruluğunu araştırmadan karar vermeyin.

18 Mart 2017 Cumartesi Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Bugün duygularınızı denetlemek için gayret göstermeniz gerekiyor. Tahammülsüz ve sabırsız olabilirsiniz. Olması gerekenler sizin beklediğinizden ve istediğinizden daha başka olabilir. Ayrıca almış olduğunuz sorumlulukları yerine getirmek için çok çalışmanız gerekebilir. Sağlığınıza özen gösterin ve kendinizi çok fazla yormayın ve zorlamayın. Bulunduğunuz koşulları değiştirmek isteyebilirsiniz ancak yapabileceğinizden çok fazlasını isterseniz, gerçekleştirmeniz mümkün olmayabilir. Biraz makul olursanız, projelerinizi gerçekleştirmeyi başarabilirsiniz. Hareket halinde olmak ve seyahatler sizi rahatlatabilir.

18 Mart 2017 Cumartesi Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Bugün kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. En azından karmaşık düşüncelerden uzaklaşıyorsunuz ve kafanız rahatlıyor. Böylece duygularınızı denetlemeyi başarabilirsiniz ve dikkatinizi yapmanız gereken işlere odaklayabilirsiniz. Hayal gücü gerektiren konulara yönelik çalışmalar yapanlar için verimli bir gün. İdeallerinizi gerçekleştirmek için çeşitli araştırmalar yapabilirsiniz. Ayrıca daha önce yapmış olduğunuz projelerinizi geliştirmek için harekete geçebilirsiniz. Ekip çalışmaları ve yapacağınız organizasyonlarda başarılı olacaksınız. Bu arada ilişkilerinize özen göstermeniz gerekiyor.

18 Mart 2017 Cumartesi Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Şüpheci ve kaygı üreten fikirlerden uzaklaşıp dikkatinizi isteklerinize odaklamanız gerekiyor. Uzun zamandır gayret gösterdiğiniz çalışmalar ile ilgili gelişmeler moralinizi yükseltecek. Aklınız yerine duygularınız ile hareket ederseniz başarılı olacak. Bugün karşılaştığınız olaylar sizi heyecanlandıracak ve çalışmalarınızı hızlandıracaksınız. Özellikle parasal konulara yönelik gelişmeler istediğiniz kadar hızlı olmasa bile olumlu yönde olacak ve sizi harekete geçirecek. Yaşam enerjiniz yükseliyor ve güçlü kişiler ile işbirliği yapabilirsiniz.

18 Mart 2017 Cumartesi Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Parasal ihtiyaçlarınız artmış olabilir veya yeni atılımlarda bulunmak için kuvvetli arzular duyabilirsiniz ve bunların gerilimini hissedebilirsiniz. Ancak bugünden itibaren dikkatiniz yükseliyor. Karar vermeye zorlayan durumlar karşısında aceleci davranmayın ve şimdilik gelişmeleri bekleyin. Bazı karışıklıklar olabilir ve tahammülsüz bir tavır içine girebilirsiniz fakat sabırlı ve dirayetli davranmayı başaracaksınız. Kendinizi ve olayları fazla zorlamayın. Ayrıca sağlığınıza özen göstermeniz gerekiyor. Beslenmenize ve uykunuza dikkat etmelisiniz. Önemsediğiniz kişilerin desteğini alacaksınız ve böylece duygularınızı denetlemeyi başaracaksınız.

18 Mart 2017 Cumartesi Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Güne istekli başlayacaksınız ve hareketli bir gün geçireceksiniz. Yaşam enerjiniz yükseliyor ve kendinizi bugün daha canlı hissedeceksiniz. Uzun zamandır görmediğiniz dostlarınız ile haberleşebilirsiniz. Ayrıca güçlü kişiler ile iş birliği yapabilirsiniz. Otoriteyi temsil eden kurum ve kişiler üzerinizde baskı duygusu uyandırabilir ancak enerjinizi yapıcı ve olumlu yönde kullanmayı başaracaksınız. Böylece zor olan işleri bugün daha kolay yapabilirsiniz ve sorumluluklarınız ile ilgilenebilirsiniz. Gün içinde karşılaştığınız kişiler ve olaylar sizi heyecanlandıracak fakat sakin davranmayı başaracaksınız.

18 Mart 2017 Cumartesi Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Aldığınız haberler hayal gücünüzü uyandırabilir ve yeni projeler yapabilirsiniz. Ancak hayaller düşüncelerinizin derinleşmesine neden olabilir ve dikkatiniz dağılabilir. Yapmanız gereken işlere dikkatinizi odaklayın. Daha önce ortaya çıkmış olan karışıklıkları şimdi çözümleyebilirsiniz. Bu arada fikirleriniz ve idealleriniz değişebilir. Çevrenizdeki iyimser ve olumlu davranan kişilerin davranışlarından etkileneceksiniz ve böylece karmaşık düşüncelerden uzaklaşıp şanslı olduğunuzu anlayacaksınız. Bazı ayrıntılar dikkatinizi çekebilir ve projelerinizi yeniden gözden geçirebilirsiniz.