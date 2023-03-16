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18 Mart Şehitler Günü dolayısıyla törenler düzenleniyor

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18 Mart Şehitler Günü çerçevesinde cumartesi günü törenler düzenleniyor.
18 Mart Şehitler Günü dolayısıyla törenler düzenleniyor

Lefkoşa, Girne, Boğaz, Gazimağusa, Güzelyurt, İskele ve Lefke'de yapılacak törenlerde, günün anlam ve önemini yansıtan konuşmalar yapılacak, şiirler okunacak.
-Boğaz Şehitliği
18 Mart Şehitler Günü dolayısıyla Boğaz Şehitliği'nde saat 10.00'da düzenlenecek tören, çelenklerin sunulması, saygı duruşu, saygı atışı, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi ile başlayacak. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından Şehitlik Özel Defteri imzalanacak. 
Törende, Anıtkabir'e konmak üzere Boğaz Şehitliği'nden alınan toprak, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’na teslim edilecek.
Boğaz Şehitliği'ndeki tören, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşması, şehitliğin gezilmesi ve kabirlere çiçek konmasıyla sonra erecek.
-Lefkoşa
Lefkoşa'daki tören, Tekke Bahçesi Şehitliği'nde saat  09.00'da çelenklerin şehitliğe sunulması, saygı duruşu, atışı ve İstiklal Marşı ile başlayacak.

Şehitlik Özel Defteri'nin imzalanmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılacak.  Tören şehit kabirlerinin ziyaret edilmesiyle sona erecek.

-Gazimağusa

Gazimağusa'daki tören Çanakkale Şehitliği'nde saat 09.00'da başlayacak. Törende saygı duruşu, İstiklal Marşı okunacak, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak, şiirler okunacak.

Din görevlisi tarafından şehitler için dua okunmasının ardından şehitlik ziyaret edilecek.
-Girne
Girne'de Karaoğlanoğlu Şehitliği'nde saat 10.00'da yapılacak törende saygı duruşu, atışı, İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek. 
Törende konuşmalar ve şiir okunmasından sonra şehitlik gezilerek, kabirlere çiçek bırakılacak.

-Güzelyurt

Güzelyurt Atatürk Anıtı önündeki tören saat 10.00'da başlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılacak. 

-İskele

İskele'de Larnaka Şehitleri Anıtı'nda saat 12.00'da yapılacak tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayacak, konuşma ve şiirlerin okunmasıyla sonra erecek.

-Lefke

Lefke'de, Lefke Kemal Özalper Şehitliği'nde düzenlenecek tören saat 09.00'da başlayacak. Çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşunun ardından, İstiklal Marşı'nın okunacağı törende, Şehitlik Özel Defteri imzalanacak, şiir ve konuşmalar yapılacak, dua okunacak.

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