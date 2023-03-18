18 Mart Şehitler Günü nedeniyle Tekke Bahçesi Şehitliği’nde tören düzenlendi

18 Mart Şehitler Günü nedeniyle Lefkoşa’da Tekke Bahçesi Şehitliği’nde tören düzenlendi.

Törene, Lefkoşa Kaymakamı Bora Akkuş, askeri yetkililer, bazı siyasi parti, muharip dernek ve kurum temsilcileri katıldı.

Tören, çelenklerin şehitliğe sunulması ile başladı. Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekildi.

Lefkoşa Kaymakamı Bora Akkuş tarafından Şehitlik Özel Defteri’nin imzalanmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

-Akkuş: "Dünya tarihini değiştiren büyük zafer"

Lefkoşa Kaymakamı Bora Akkuş Şehitlik Özel Defteri’ne yazdığı satırlarda 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 108’inci yıl dönümü kutlamaktan duyduğu sevinci ifade etti.

“Üzerinde huzurla, güvenle yaşadığımız kutsal vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizin Şehitler Günü’nü yad etmek için huzurunuzda toplanmış bulunuyoruz” diyen Akkuş şöyle devam etti:

“Dünya tarihini değiştiren bu büyük zafer, esir uluslara ve mazlum halklara umut ve ışık olurken, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve bağımsızlık mücadelesine de ilham ve güç kaynağı olmuştur.

Bu büyük zaferden ilham ve güç alan Kıbrıs Türk halkı vatan bildiği bu topraklarda her türlü zorluğa rağmen Anavatan Türkiye’nin yardım ve desteğiyle devletini, özgürlüğünü ve egemenliğini korumak için büyük bir mücadele vermiş ve cumhuriyetini kurmuştur.

Herkes iyi bilmelidir ki, aziz şehitlerimizin canlarını verdikleri ve bizlere emanet ettikleri bu kutsal vatan toprakları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk milleti tarafından en kutsal emanet olarak korunacaktır.

18 Mart Şehitleri Anma Günü münasebetiyle tüm aziz şehitlerimizi bir kez daha saygı ve şükranla anıyor, yüce Allah’tan rahmet diliyorum.

Ruhları şad olsun.”

-Benan: "Atatürk gibi büyük bir komutan ve lider ortaya çıktı"

Törende konuşma yapan Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, Çanakkale Zaferi’nin güç dengelerinin tamamen değiştiği bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. “Çanakkale Zaferi, vatan topraklarını korumak için şahlanan bir milletin bağımsızlığının ve egemenlik aşkının ibret verici kahramanlık destanıdır” diyen Benan, şöyle devam etti:

“Tarihimize altın harflerle yazılan bu büyük destan, eşsiz bir zaferin yanında Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi büyük bir komutan ve lideri ortaya çıkarmıştır. Yine bu savaşlarda gösterilen azim ve irade milletimizin kendine olan güvenini artırmış, bağımsızlığa olan inancını perçinlemiş, Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasını sağlayarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasının yolunu açmıştır.”

Çanakkale’nin bir destan, mukaddes bir toprak olduğunu belirten Benan, “Bu anlamlı günde kutsal vatan topraklarını canları pahasına müdafaa ederek şehitlik mertebesi onuruna erişen aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyoruz.” dedi.

Benan konuşmasının sonunda Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, vatan uğruna hayatını feda eden şehitleri ve 6 Şubat depreminde kaybedilen “Şampiyon Melekler”i rahmet ve şükranla andı.

-Şaban: "Çanakkale Zaferi TC'ye giden yolda çok önemli bir kilometre taşı"

Ardından 1. Piyade Alay Komutanlığından Piyade Teğmen Hacı Ömer Şaban, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

108 yıl önce bugün, 18 Mart 1915’te Çanakkale Boğazı’nın denizden geçilemeyeceğinin tüm dünyaya gösterildiğini ifade eden Şaban, bunun Türkiye Cumhuriyeti’ne giden yolda çok önemli bir kilometre taşı olduğun belirtti.

“Başta büyük önder Atatürk olmak üzere, gerektiğinde vatanı için şehit olmayı en şerefli görev kabul eden, 7’sinden 70’ine, kadın erkek tüm Anadolu insanı, bu zaferden aldığı güçle Kurtuluş Savaşı’nı başlatmış ve işgal altındaki vatan topraklarını kurtararak Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur.” diyen Şaban şöyle devam etti:

“Türk vatanının kutsallığını, Türk milletinin namusunu ve bayrağının şanını canından üstün tutan aziz şehitlerimiz; sizleri bizden ayıran ölüm, size olan bağlılığımızı asla koparamayacak, kutsal emanetiniz olan Türk vatanı ilelebet hür kalacaktır.”