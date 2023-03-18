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18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle Güzelyurt’ta da tören düzenlendi

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18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle Güzelyurt’ta da tören düzenlendi.
18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle Güzelyurt’ta da tören düzenlendi

Törene, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da katıldı. Güzelyurt Kaymakamlığı karşısındaki Atatürk Anıtı önünde saat 10.00'da protokol sırasına göre çelenklerin konmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı yapıldı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, törende KTBK 49. Piyade Alay Komutanlığı adına Piyade Teğmen İrfan Doğukan ve Güzelyurt Türk Maarif Koleji Öğretmeni Gülçin Erduran günün anlam ve önemini belirten birer konuşma yaparak, azim ve cesaretin sayısız örneklerinin sergilendiği Çanakkale Zaferinin tarihsel süreci anlattı.

Tören Güzelyurt Türk Maarif Koleji öğrencilerinin şiir okumasıyla sona erdi.

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