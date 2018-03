18 Mart Şehitleri ve Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıldönümünü anma törenleri yapıldı

Lefkoşa’da Tekke Bahçesi Şehitliği, Gazimağusa’da Çanakkale Şehitliği, Girne’de Karaoğlanoğlu Şehitliği, Güzelyurt’ta Atatürk Anıtı, İskele’de Larnaka Şehitleri Anıtı, Lefke’de, Lefke Kemal Özalper Şehitliği olmak üzere ilçelerde anma törenleri düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Boğaz Şehitliği’nde de tören yapıldı. Buradaki törene devlet ve hükümet yetkilileri de katıldı.

Tören saat 10.00’da çelenklerin protokol sırasına göre Boğaz Şehitliği’ne sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve saygı atışının ardından bayraklar İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekildi.

Boğaz Şehitliği’ndeki törene, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK) Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tuğgeneral Tevfik Algan, 28.Tümen Komutanı Tuğgeneral Mahmut Altun, 39. Tümen Komutanı Tuğgeneral Erdal Şener, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ve Sağlık Bakanı Filiz Besim de katıldı.

Muharip derneklerden, siyasi partilerden, kurum ve kuruluşlardan temsilcilerle yetkililerin, vatandaşların da yer aldığı anma törende, KTBK’dan Piyade Üsteğmen Erhan Yalçın günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

Konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay ile KTBK Komutanı Tümgeneral Yıldırım Şehitlik Özel Defterini imzaladı.

Anıtkabire konmak üzere Boğaz Şehitliği’nden alınan toprak Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından Büyükelçi Kanbay’a teslim edildi. Anma töreni şehitlik ziyareti ve kabirlere çiçek konmasıyla sona erdi.

YALÇIN: “ŞEHİTLERİ UNUTMAMAK, FEDAKARLIKLARINI, DESTANSI MÜCADELELERİNİ YENİ NESİLLERE AKTARMAK BOYNUMUZUN BORCU”

Piyade Üsteğmen Erhan Yalçın, anma törenindeki konuşmasında hem Çanakkale Zaferi’ne hem de Barış Harekatı’nda değinerek, buralarda ve terörle mücadelede şehit olanlara rahmet diledi.

Yalçın,“Kutsal vatan toprakları uğruna canlarını hiçe sayan şehitleri unutmamak, gösterdikleri fedakarlık ve destansı mücadeleyi yeni nesillere aktarmak boynumuzun borcudur” dedi.

Kahramanca mücadele veren Mehmetçik’in ve Mücahit’in yüce ruhu var oldukça vatanın bölünmez bütünlüğüne ve milli birliğe kast edenlerin asla kirli emellerini gerçekleştiremeyeceğini vurgulayan Yalçın, Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümünde Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve vatanı uğruna şehit olanları rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını belirtti.

AKINCI: “BU ANLAYIŞ DEĞİŞİME UĞRADIĞI TAKDİRDE ÇÖZÜM İÇİN YENİ BİR UMUT DOĞABİLİR”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Şehitlik Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Aziz Şehitlerimiz; sizlerin büyük fedakarlıkları sayesinde Kıbrıs Türk halkı bugünlere ulaşabilmiştir. Pek çoğunuz henüz çok genç yaşında canını feda ederken, bu topraklarda başını eğmeden özgür bir toplum olarak yaşayabilmemizin temellerini attınız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bu temeller üzerinde demokrasisi ve ekonomisi ile çağdaş bir yapıda gelişimini sürdürmesi ve gençlerimizin gelecek kaygısı içinde olmamasının sağlanması yerine getirilmesi gereken en büyük sorumluluk anlamındadır. Her zaman iki toplumun barış, eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde yaşamasını arzu eden taraf olarak, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin hayal kırıklığı yaratan olumsuz tutum ve davranışlarından artık vazgeçmesini istiyoruz. Yapıcı olmayan bu anlayış ciddi bir değişime uğradığı takdirde ancak çözüm için yeni bir umut doğabilecektir. Her durumda Kıbrıs Türk halkının her yönüyle ilerlemesini ve kalkınmasını sağlayarak olası gelişmelerde tümüyle kapıları kapatmadan geleceğe yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. Bizi bugünlere ulaştıran siz aziz şehitlerimizi bir kez daha saygı ile anıyoruz. Ruhunuz şad olsun.”

KANBAY: “EN DEĞERLİ MİRASIMIZ OLAN CUMHURİYET VE DEMOKRASİMİZİN BEKASI İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay Şehitlik Özel Defteri’ne şunları kaydetti:

“ Aziz Şehitlerimiz; Ulusumuzun uyanışının ve yeniden doğuşunun sembolü olan Çanakkale Zaferi’nin 103. Yıldönümünü andığımız bu önemli günde manevi huzurunuzdayız. Çanakkale’de kazanılmış büyük zafer, bağımsızlık mücadelesi veren bir milletin milli birlik ve beraberlik ruhunu canlandırmış, Kurtuluş Savaşı’nın kıvılcımını ateşlemiştir. Türk ulusunun haklarının korunması ve yüceltilmesi adına yaptığınız fedakarlıkların yolumuza ışık tuttuğu ve en değerli mirasımız olan Cumhuriyet ve demokrasimizin bekası için çalışmaya devam edeceğimizi bilmenizi isteriz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımızın bölünmez bütünlüğü, egemenliği, bağımsızlığı ve demokrasimiz uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi, Kıbrıs Türk mücahitlerini, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın dünyanın dört bir yanında meydana gelen terör saldırılarında şehit edilmiş değerli mensuplarını saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize uzun ömürler diliyorum.”

YILDIRIM: “ÇANAKKALE DESTANI İLE TÜRK’ÜN GEREKTİĞİNDE VATANI UĞRUNA SEVEREK ÖLÜME KOŞACAĞI TÜM DÜNYAYA DUYURULDU”

KTBK Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım Şehitlik Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Kahraman Türk Evladı, Aziz Şehitlerimiz; Sizler gelecek nesillerin hür ve bağımsız bir vatanda yaşamalarını sağlamak uğruna vermiş olduğunuz olağanüstü mücadele ile en kıymetli varlığınızı, canınızı vererek şehit oldunuz. Bugün, 103 yıl önce sizler gibi Çanakkale’de Türk Milleti’nin binlerce evladının kutsal vatan toprakları için canını feda ettiği ama namusunu çiğnetmediği bir kahramanlık destanı yazılmıştır. Çanakkale Destanı ile Türk askerinde inanç, azim, cesaret ve vatan sevgisinin ölümsüz olduğu, Türk’ün gerektiğinde vatanı uğruna severek ölüme koşacağı tüm dünyaya duyurulmuş ve bu zaferle Türk Milletinin kahramanlığı anıtlaşmıştır. Sizler yatmış olduğunuz bu topraklarda Çanakkale’de yatan atalarınızdan aldığınız asil kan ve mücadeleci ruhla Kıbrıs Türkü’nün yıllarca maruz kaldığı zulüm ve haksızlıklara karşı mücahit ve mehmetçik olarak olağanüstü mücadele verdiniz, Kıbrıs Türk halkına bağımsızlık ve bir vatan armağan ettiniz. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı olarak sizlerden ve Aziz Türk milletinden aldığımız güçle topraklarımızı canımız pahasına koruyacağız ve şanlı bayrağımızı sonsuza kadar dalgalandıracağımızdan emin olunuz. Bir ulusun küllerinden yeniden dirilerek varoluş mücadelesi verdiği Mehmetçik’in bir kez daha abideleştiği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün efsaneleştiği ve harp tarihine altın harflerle yazılmış bir kahramanlık destanı olan Çanakkale Zaferi’nin 103. Yıldönümünü kutlamanın haklı gururu ile başta ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ülkemizin varlığı ve bütünlüğü için bugün de bir an olsun düşünmeden canını hiçe saymış tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anarken, tarih boyunca ordusuna her zaman destek veren aziz Türk milletine ve mücahit Kıbrıs Türk halkına şükranlarımı sunarım. Ruhunuz şad olsun.”