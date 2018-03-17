GAZİVEREN VE ÇAMLIKÖY ŞEHİTLERİ 19 MART’TA ANILACAK

18 Mart Şehitleri yarın törenlerle anılıyor. 18 Mart Şehitleri Anma Günü çerçevesinde yarın Türkiye’yle birlikte KKTC’de de törenler düzenlenecek.

Lefkoşa, Girne, Boğaz, Gazimağusa, Güzelyurt, İskele ve Lefke’de düzenlenecek törenlerde günün anlam ve önemini yansıtan konuşmalar yapılacak, şiirler okunacak.

BOĞAZ ŞEHİTLİĞİ’NDEKİ TÖREN

18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Boğaz Şehitliği’nde saat 10.00’da düzenlenecek tören, çelenklerin sunulması, saygı duruşu, saygı atışı, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi ile başlayacak.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, T.C. Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım Şehitlik Özel Defteri’ni imzalayacak.

Törende, Anıtkabir’e konmak üzere Boğaz Şehitliği’nden alınan toprak Cumhurbaşkanı tarafından TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay’a teslim edilecek.

Boğaz Şehitliği’ndeki tören, şehitliğin gezilmesi ve kabirlere çiçek konmasıyla sonra erecek.

LEFKOŞA

Lefkoşa’daki tören, Tekke Bahçesi Şehitliği’nde saat 09.00’da çelenklerin şehitliğe sunulması, saygı duruşu, atışı, ve İstiklal Marşı ile başlayacak.

Şehitlik Özel Defteri’nin imzalanmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılacak.

Tören şehit kabirlerinin ziyaret edilmesiyle sona erecek.

GAZİMAĞUSA

Gazimağusa’daki tören Çanakkale Şehitliği’nde saat 10.00’da başlayacak. Törende saygı duruşu, İstiklal Marşı okunacak, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak, şiirler okunacak.

Din görevlisi tarafından şehitler için dua okunmasının ardından şehitlik ziyaret edilecek.

GİRNE

Girne’deki tören Karaoğlanoğlu Şehitliği’nde saat 10.00’da saygı duruşu, atışı, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle başlayacak.

Törende konuşmalar ve şiir okunmasından sonra şehitlik gezilerek, kabirlere çiçek bırakılacak.

GÜZELYURT

Güzelyurt Atatürk Anıtı önündeki tören saat 10.00’da yapılacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak. Şiir okunmasının ve koronun performansının ardından tören tamamlanacak.

İSKELE

18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla İskele’de Larnaka Şehitleri Anıtı’nda tören düzenlenecek. Tören saat 10.00’da saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayacak, konuşma ve şiirlerin okunmasıyla sonra erecek.

LEFKE

Lefke’de şehitler Lefke Kemal Özalper Şehitliği’nde düzenlenecek törenle anılacak. Tören saat 09.00’da başlayacak. Çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunacağı törende, Şehitlik Özel Defteri imzalanacak, şiir ve konuşmalar yapılacak, dua okunacak.

UMUT DERNEĞİ YÜRÜYÜŞ DÜZENLEYECEK

KKTC Umut Derneği de, Çanakkale Şehitlerini anma etkinlikleri kapsamında yarın yürüyüş ve anma töreni düzenleyecek.

Eski KTHY binasının önünde saat 15.00’te toplanarak, Lefkoşa Avenue güzergahı üzerinden Dereboyu – Köşklüçiftlik yolunu takip ederek Şehitler Abidesi’ne yürüyüş yapılacak. Şehitler Abidesi’ne çelenkler sunulacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunacak.

Daha sonra şehit mezarlarından alınan toprak, bayrak ve mektup, TC Cumhurbaşkanlığı’na iletilmek üzere TC Lefkoşa Büyükelçiliği’ne teslim edilecek.

GAZİVEREN VE ÇAMLIKÖY ŞEHİTLERİ 19 MART’TA ANILACAK

Gaziveren ile Çamlıköy Direnişi ve Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla 19 Mart Pazartesi günü saat 09.00’da Gaziveren'de Şehitler Anıtı'nda, saat 10.00’da Çamlıköy'de Şht. Emin İzzet'in büstü önünde tören düzenlenecek.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak törenlerde, şiirler okunacak, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapılacak; öğle namazından sonra Gaziveren, Çamlıköy ve Lefke camilerinde şehitlerin ruhuna mevlit okutulacak.