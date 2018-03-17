  • BIST 117.216
  • Altın 165,687
  • Dolar 3,9176
  • Euro 4,8144
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKA“Asgari ücret belirlenirken en büyük ve en temel sorun özel sektörün sendikasızlığı”

18 Mart Şehitleri yarın törenlerle anılıyor

» »
18 Mart Şehitleri yarın törenlerle anılıyor
18 Mart Şehitleri yarın törenlerle anılıyor

GAZİVEREN VE ÇAMLIKÖY ŞEHİTLERİ 19 MART’TA ANILACAK 

18 Mart Şehitleri yarın törenlerle anılıyor. 18 Mart Şehitleri Anma Günü çerçevesinde yarın Türkiye’yle birlikte KKTC’de de törenler düzenlenecek. 

Lefkoşa, Girne, Boğaz, Gazimağusa, Güzelyurt, İskele ve Lefke’de düzenlenecek törenlerde günün anlam ve önemini yansıtan konuşmalar yapılacak, şiirler okunacak. 

BOĞAZ ŞEHİTLİĞİ’NDEKİ TÖREN 

18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Boğaz Şehitliği’nde saat 10.00’da düzenlenecek tören, çelenklerin sunulması, saygı duruşu, saygı atışı, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi ile başlayacak. 

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, T.C. Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım Şehitlik Özel Defteri’ni imzalayacak. 

Törende, Anıtkabir’e konmak üzere Boğaz Şehitliği’nden alınan toprak Cumhurbaşkanı tarafından TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay’a teslim edilecek. 

Boğaz Şehitliği’ndeki tören, şehitliğin gezilmesi ve kabirlere çiçek konmasıyla sonra erecek.

LEFKOŞA 

Lefkoşa’daki tören, Tekke Bahçesi Şehitliği’nde saat 09.00’da çelenklerin şehitliğe sunulması, saygı duruşu, atışı, ve İstiklal Marşı ile başlayacak.

Şehitlik Özel Defteri’nin imzalanmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılacak.

Tören şehit kabirlerinin ziyaret edilmesiyle sona erecek. 

GAZİMAĞUSA

Gazimağusa’daki tören Çanakkale Şehitliği’nde saat 10.00’da başlayacak. Törende saygı duruşu, İstiklal Marşı okunacak, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak, şiirler okunacak.

Din görevlisi tarafından şehitler için dua okunmasının ardından şehitlik ziyaret edilecek. 

GİRNE 

Girne’deki tören Karaoğlanoğlu Şehitliği’nde saat 10.00’da saygı duruşu, atışı, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle başlayacak. 

Törende konuşmalar ve şiir okunmasından sonra şehitlik gezilerek, kabirlere çiçek bırakılacak. 

GÜZELYURT

Güzelyurt Atatürk Anıtı önündeki tören saat 10.00’da yapılacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak. Şiir okunmasının ve koronun performansının ardından tören tamamlanacak.

İSKELE

18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla İskele’de Larnaka Şehitleri Anıtı’nda tören düzenlenecek. Tören saat 10.00’da saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayacak, konuşma ve şiirlerin okunmasıyla sonra erecek. 

LEFKE 

Lefke’de şehitler Lefke Kemal Özalper Şehitliği’nde düzenlenecek törenle anılacak. Tören saat  09.00’da başlayacak. Çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunacağı törende, Şehitlik Özel Defteri imzalanacak, şiir ve konuşmalar yapılacak, dua okunacak. 

UMUT DERNEĞİ YÜRÜYÜŞ DÜZENLEYECEK 

KKTC Umut Derneği de, Çanakkale Şehitlerini anma etkinlikleri kapsamında yarın yürüyüş ve anma töreni düzenleyecek.

Eski KTHY binasının önünde saat 15.00’te toplanarak, Lefkoşa Avenue güzergahı üzerinden Dereboyu – Köşklüçiftlik yolunu takip ederek Şehitler Abidesi’ne yürüyüş yapılacak. Şehitler Abidesi’ne çelenkler sunulacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunacak. 

Daha sonra şehit mezarlarından alınan toprak, bayrak ve mektup, TC Cumhurbaşkanlığı’na iletilmek üzere TC Lefkoşa Büyükelçiliği’ne teslim edilecek.

GAZİVEREN VE ÇAMLIKÖY ŞEHİTLERİ 19 MART’TA ANILACAK 

Gaziveren ile Çamlıköy Direnişi ve Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla 19 Mart Pazartesi günü saat 09.00’da Gaziveren'de Şehitler Anıtı'nda, saat 10.00’da Çamlıköy'de Şht. Emin İzzet'in büstü önünde tören düzenlenecek.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak törenlerde, şiirler okunacak, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapılacak; öğle namazından sonra Gaziveren, Çamlıköy ve Lefke camilerinde şehitlerin ruhuna mevlit okutulacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • 6 aydır ödenemeyen taşımacılar ödene bilecekler16 Mart 2018 Cuma 19:17
  • Uzun saatler süren bütçe görüşmeleri vekilleri yorgun düşürdü16 Mart 2018 Cuma 18:21
  • Akıncı, Mitchell'i kabul etti16 Mart 2018 Cuma 17:42
  • 13 kişi yasaklı göçmen ilan edildi16 Mart 2018 Cuma 17:40
  • KSP: “Çeler özel sektörde sendika zorunluluğunu sağlamak için harekete geçmeli”16 Mart 2018 Cuma 17:06
  • “Asgari ücret insanca bir yaşam için kesinlikle kabul edilemez”16 Mart 2018 Cuma 17:05
  • BKP: “Nüfus artırılması gibi fetihçi politikaları reddediyoruz”16 Mart 2018 Cuma 17:03
  • Barolar Birliği Disiplin Kurulu Başkanı Özyiğit16 Mart 2018 Cuma 16:59
  • BM Sözcüsü: “Guterres-Hristodulidis görüşmesi oldukça kısa sürdü”16 Mart 2018 Cuma 16:57
  • KTÖS’ten asgari ücretle ilgili eleştiri16 Mart 2018 Cuma 16:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti