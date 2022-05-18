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18 MAYIS ÇARŞAMBA NÖBETÇİ ECZANELER ŞU ŞEKİLDE :

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18 MAYIS ÇARŞAMBA NÖBETÇİ ECZANELER ŞU ŞEKİLDE :
18 MAYIS ÇARŞAMBA NÖBETÇİ ECZANELER ŞU ŞEKİLDE :

 

LEFKOŞA BÖLGESİ

 

NİLCAN AVCIN ECZANESİ

 18.05.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 23 33
 Rauf Riaf Dentaş Cad. N0:55 Dük.2 Göçmenköy

 

TÖRENAĞA ECZANESİ

 18.05.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 228 10 08
 Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:60 Küçük Kaymaklı Lefkoşa

 

ORHAN BERKE ECZANESİ

 18.05.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 31 21
 Öğretmenler Cad. Hacı Ali Sitesi 3 Ortaköy Lefkoşa

 

GİRNE BÖLGESİ

 

MELİS UZUN ECZANESİ

 18.05.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 97 77
 Işıl Sok.YuZUN Apt. N0:4 Yukarı Girne

 

KÜÇÜK ECZANESİ

 18.05.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 36 26
 Canbulat Sok.No:5/C Girne

 

TOKAY VARIŞ ECZANESİ

 18.05.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0542) 855 31 14
 Ankara Cad. Yayla Ard. Plaza B Blok Dük.No:1 Alsancak Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

 

LARNAKA ECZANESİ

 18.05.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 19 94
 15 Ağustso Bulvarı Çanakkale Dük.No:2 No:136/ B Gazimağusa

 

ERTUĞ EMİN ECZANESİ

 18.05.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 60 60
 Ismet İnönü Bulvarı Reflex Apt. N0:104 Sakarya Mağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

 

ERİN ECZANESİ

 18.05.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 70 52
 Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

 

HATİCE SOYER ECZANESİ

 18.05.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0548) 865 52 91
 Cengizköy Lefke

 

İSKELE BÖLGESİ

 

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

 18.05.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0548) 860 55 54
 Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük.No:10 Cevizli İskele

 

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