18 MAYIS ÇARŞAMBA NÖBETÇİ ECZANELER ŞU ŞEKİLDE :

LEFKOŞA BÖLGESİ
NİLCAN AVCIN ECZANESİ
|18.05.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 23 33
|Rauf Riaf Dentaş Cad. N0:55 Dük.2 Göçmenköy
TÖRENAĞA ECZANESİ
|18.05.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 228 10 08
|Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:60 Küçük Kaymaklı Lefkoşa
ORHAN BERKE ECZANESİ
|18.05.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 31 21
|Öğretmenler Cad. Hacı Ali Sitesi 3 Ortaköy Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
MELİS UZUN ECZANESİ
|18.05.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 97 77
|Işıl Sok.YuZUN Apt. N0:4 Yukarı Girne
KÜÇÜK ECZANESİ
|18.05.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 36 26
|Canbulat Sok.No:5/C Girne
TOKAY VARIŞ ECZANESİ
|18.05.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0542) 855 31 14
|Ankara Cad. Yayla Ard. Plaza B Blok Dük.No:1 Alsancak Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
LARNAKA ECZANESİ
|18.05.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 19 94
|15 Ağustso Bulvarı Çanakkale Dük.No:2 No:136/ B Gazimağusa
ERTUĞ EMİN ECZANESİ
|18.05.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 60 60
|Ismet İnönü Bulvarı Reflex Apt. N0:104 Sakarya Mağusa
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