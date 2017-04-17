18 Nisan Salı Günlük Burç Yorumları

18 Nisan Salıi günü, günlük burç yorumlarını sizler için derledik...

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün güzel ve ferah bir enerji var. Bugün doğru kararlar verip boyun eğmeyen ve yılmayan yapınızla da büyük bir güven içerisinde olacaksınız. Vereceğiniz kararlar kimilerine göre yanlış gelse de doğruluğundan ve dürüstlüğünden emin olduğunuz konularda kendinizden şüphe etmeyin ve doğru kararlar almaya devam edin.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün sizin için serinkanlı ve akılcı bir gün. Bu yüzden rahat ve sakin bir hafta geçirmek istiyorsunuz. İş yerindeki arkadaşlarınızla bugün inanılmaz rahat ve huzurlu bir birliktelik ve çalışma koşulları geçirebilir ve birlikte çok farklı eğlenceli aktiviteler yapabilirsiniz. Siz bu aktivitelerde hep yapıcı ve bağlayıcı olan kısımdasınız kıymetini ve kıymetini bilerek hareket etmelisiniz.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Biraz geçirdiğiniz sıkılgan günlerden biraz da yaşadığınız üretememe korkusundan dolayı moraliniz bozuk olabilir. Ama bu hafta kendinize yeni bir sayfa açmalısınız. Kendinizi önem sırasında kendiniz için daha üst sıralara koymalısınız. Enerjinizi iyi kullanmalı ve bu hafta için kendinize çok düzgün bir yol haritası çizmelisiniz.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Harika bir güne başladınız. Enerjiniz en üst seviyelerde. Ama bu sizin karşınıza çıkabilecek zorlukları gözardı etmeniz için bir rehavet sebebi olmamalı. Zorlukları karşısına bir duvar gibi durup onları sakin dingin bir şekilde karşılayıp çözüme ulaştırmak yine sizin hünerlerinize kalıyor. Aşk yaşamınızda ise yine sallantılar olmasına rağmen onunda üstesinden geleceksiniz bunun için emek ve çaba sarfetmekten kaçınmayın.

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya güzel başladınız ve etkisi bugün de sürüyor. İş ve sosyal hayatınızın istediğiniz gibi bir düzende gitmesi sizi oldukça mutlu ediyor. Kafanızda yeni sorular yaratacak teklifler kapıda, iyi düşünün. Sevgilinize yapmayı düşündüğünüz jestler konusunda da doğru yoldasınız ve devam etmelisiniz.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda bir süredir oluşan manasız çelişkilerden kurtulma çabalarınızın verdiği sonuçlar sayesinde çok daha huzurlusunuz bugün. İş yeriniz için bunu söylemek çok mümkün değil. Hareketli günlerin ortasındasınız ve akılcı davranmalısınız. Maddi sorunlar önümüzdeki günlerde yeniden gündeme gelebilir.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sizi yanlış yollara ve kararlara sürükleyen her şeyi fark etmiş bir şekilde uyandınız bu sabah. Bunun nedenlerini de çok iyi biliyorsunuz. Çevrenize karşı daha seçici ve dikkatli davranmanız gerektiğini öğrendiniz artık. Şimdi işte ve evde işleri yeniden yoluna koyma zamanı. Partnerinizle acil bir konuşma yapmanız iyi olur.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Son günlerde yaşadığınız yoğunluğu kendinize fazla dert etmeniz sizde stres yapmaya başladı. Aslında geçici yoğunlukları bu kadar kafanıza takmanıza lüzum yok. Adı üstünde geçici. Fazla titiz yapınızın sonucu bunlar. Aslında partneriniz de aynı meseleden şikayetçi. Hem sağlığınız hem de çevreniz için kendinize zaman ayırmalısınız.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugünlerde iş yaşamınızda olgunlaşmış gibi görünüyorsunuz ama yine de aldığınız tedbirlerin devamını elden bırakmayın. Özellikle bugünlerde her şeyi titizlikle incelemenizde fayda var. Aşk hayatınızdaki kötü günler de geride kalıyor. Kendinize temiz bir sayfa açma zamanı geldi artık. Sırt ağrılarınız şu sıralar sizi üzebilir.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dış etkilerden veya aldığınız bazı küçük hatalı kararlardan kaynaklı çevrenizdekilerin kalbini kırdınız ama telafisi sizin elinizde. Aldığınız bazı kararlarsa çok yerinde. Kalbinizin sesini dinleyin. Önünüze beklemediğiniz kapılar açılacak. Yeni teklifleri reddetmeden önce bir kez daha düşünseniz iyi olur. mantığınızla harmanlayıp ileriye yönelik akılcı planlarla yörüngenizi daha mutlu olacağınız bir yöne çevirebilirsiniz.

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bir süredir yaşadığınız sallantılı ve kararsız dönemlerinizi atlatmaya başladınız. Bu boşluğun uzun sürmesi sizi fazla etkilemiş olabilir ama buna rağmen gösterdiğiniz direnci de hiç hafife almamalısınız. Ailenizle birlikte olmak size iyi gelecek. Onların desteği sizin en iyi ilacınız. Aşk yaşamınızla ilgilide çok güzel bir kısmet sizi bekliyor olabilir bunun için gönül gözünüzü açık tutmalısınız.

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Son birkaç gündür pek bir kararsız bir döneminizdi. Nihayet bunu aştınız. Bir defter kapandı ama kısa sürede çok güzel tekliflerle karşılaşacaksınız. Sağlıkla ilgili konular önümüzdeki günlerin önemli konuları arasında. Spor yapmaya yeniden başlamanızda fayda var.