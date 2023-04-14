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SON DAKİKAEkonomik örgütler, sendikalar ve sivil toplum örgütleri toplanıyor.. Gündem Enerji!

18 örgütün başkan ve temsilcisi CTP'de bir araya geldi: Kritik toplantı sona erdi

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CTP’nin davetiyle enerji konusunda ortak akıl arayışı çerçevesinde ekonomik örgütler, sendikalar ve sivil toplum örgütleri, CTP Genel Merkezi'nde toplantı gerçekleştirdi.
18 örgütün başkan ve temsilcisi CTP'de bir araya geldi: Kritik toplantı sona erdi

Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) çağrısıyla sivil toplum örgütlerinden, sendikalardan ve ekonomik örgütlerden temsilciler enerji gündemli toplantıda bir araya geldi.

CTP'nin "enerji konusunda ortak akıl arayışı" için düzenlediği toplantıya 18 örgütün başkan ve temsilcisinin katıldı.

 

Parti Genel Merkezinde, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy ev sahipliğindeki toplantı saat 14.30’da başladı ve 17.30’da tamamlandı.

Toplantı sonucunda varılan mutabakat metni bu akşam saat 20.30’da Teknecik Elektrik Santrali önünde kamuoyuna duyurulacak.

Toplantıda yer alan sivil toplum örgütleri, sendikalar ve ekonomik örgütler şöyle:

“Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Kooperatif Görevlileri Sendikası (Koop-Sen) Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) ve Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş).”

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