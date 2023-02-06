18 saattir KKTC heyeti enkaz altında... Otel tamamen çökmüş durumda...
GMTMK'den hiç bir çocuğa henüz daha ulaşılamadı.
KKTC'den gelen ekipler göçüğe müdahalede bulunuyor.
4 Velinin depremden kurtulduğunu belirtildi.
18 saattir KKTC heyeti enkaz altında... Otel tamamen çökmüş durumda...
GMTMK'den hiç bir çocuğa henüz daha ulaşılamadı.
KKTC'den gelen ekipler göçüğe müdahalede bulunuyor.
4 Velinin depremden kurtulduğunu belirtildi.
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