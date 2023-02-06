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18 saattir KKTC heyeti enkaz altında, otel tamamen çökmüş durumda...

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18 saattir KKTC heyeti enkaz altında... Otel tamamen çökmüş durumda...
18 saattir KKTC heyeti enkaz altında, otel tamamen çökmüş durumda...

18 saattir KKTC heyeti enkaz altında... Otel tamamen çökmüş durumda...

GMTMK'den hiç bir çocuğa henüz daha ulaşılamadı.

KKTC'den gelen ekipler göçüğe müdahalede bulunuyor.

4 Velinin depremden kurtulduğunu belirtildi.

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