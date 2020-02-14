  • BIST 120.151
  • Altın 307,962
  • Dolar 6,0428
  • Euro 6,5497
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAYenierenköy Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu

18 sağlık çalışanı taziye yemeğinden zehirlendi

» »
Bursa'da bir sağlık personelinin arkadaşlarına dağıtmak için getirdiği taziye yemeği 18 kişinin zehirlenmesine neden oldu
18 sağlık çalışanı taziye yemeğinden zehirlendi

Bursa'da hastanede görevli sağlık personeli arkadaşlarına dağıtmak için getirdiği taziye yemeği 18 kişiyi zehirledi.

Olay, geçtiğimiz gün Bursa Ağız ve Diş Sağlığı merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çalışma arkadaşlarına taziye yemeği getirmesi sonucu yemekten yiyen 18 kişi zehirlendi. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 18 kişi ayakta tedavi edildi.

Bursa Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada ise bir personelin evinden getirdiği taziye yemeğinin ardından bu olayın yaşandığı ve gerekli işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sarımsak tansiyonu düşürür mü, nasıl etkiler? Tansiyon yüksekliği nasıl düşürülür?12 Şubat 2020 Çarşamba 22:44
  • Koronavirüste can kaybı artıyor: 1114 kişi12 Şubat 2020 Çarşamba 22:42
  • Formula 1'e koronavirüs engeli12 Şubat 2020 Çarşamba 22:32
  • Ter ile sağlık tespiti dönemi geliyor!12 Şubat 2020 Çarşamba 22:28
  • Koruyucu maske tükendi fiyatlarda 400 kat artış var12 Şubat 2020 Çarşamba 22:27
  • Van’daki corona virüsü iddialarına açıklama geldi!12 Şubat 2020 Çarşamba 22:20
  • Çin‘de yeni koronavirüs vakalarında düşüş12 Şubat 2020 Çarşamba 12:17
  • Küba ilacı yeni koronavirüs tedavisinde etkili oldu: Binden fazla kişiyi iyileştirdi12 Şubat 2020 Çarşamba 11:58
  • Çin’de yeni tip koronavirüsten can kaybı 1114’e çıktı12 Şubat 2020 Çarşamba 09:37
  • Hemoroide karşı nasıl beslenmek gerekiyor?11 Şubat 2020 Salı 23:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti