18 spor federasyonuna ödenmeyen 4. Dilim katkı payları,ödeniyor

Ekonomi ve Enerji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 18 spor federasyonuna ödenmeyen 2020 yılına ait 4. Dilim katkı payları,ödeniyor.
Maliye Bakanlığı’na gerekli talimatın verildiği ve Maliye Bakanlığı’ndan federasyonlara ödeme çeklerinin bugün çıktığı öğrenildi.
Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Spor federasyonlarının halen gerçekleştirilmeyen 2020 yılına ait 4.dilim katkı payı ödenmesi için talimat verildiğini açıklamıştı.
Spor Dairesi eski yönetimi döneminde 14 federasyona 4. dilim ödemelerinin yapıldığı öğrenilirken 18 federasyonun ise halen 4. dilim katkı paylarını alamadıkları ortaya çıktı.
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