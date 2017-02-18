18 Şubat Günün Menüsü

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18 Şub.17 Günün Menüsü

Karnıyarık

Kısır

Yeşil Mercimekli Bulgur pilavı

Fincan tatlısı

Fırında Karnıyarık Tarifi İçin Malzemeler

5 adet orta boy patlıcan

250-300 gr kıyma

1 büyük boy soğan

1 baş sarımsak

1 büyük boy domates

5-6 adet biber

3/4 çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı salça (domates-biber karışık)

1 su bardağı kaynar su

1 yemek kaşığı tuz (hazırlıkta patlıcan için kullanılacak)

2 tatlı kaşığı esmer şeker

1 çay kaşığı tuz (içi için)

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tatlı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı kimyon

Fırında Karnıyarık Tarifi Yapılışı

Patlıcanları iyice yıkayıp soyduktan sonra (ben sadece kayık gibi tek tarafından soyup kalan kısmı bırakıyorum dağılmaması için, siz isterseniz alacalı da soyabilirsiniz), 1 yemek kaşığı tuz koyduğumuz suyun içinde yarım saat bekletiyoruz. Bu arada içini hazırlıyoruz. Zeytinyağının yarısını tavaya alıp küçük doğranmış soğan ve sarımsakları 1 tatlı kaşığı esmer şekerle öldürüp karamelize ediyoruz, kaçırıyoruz. Kıyma pişmek üzereyken 1 rendelenmiş domatesi ekleyip biraz çeviriyoruz. 1’er çay kaşığı baharatlarımızı ve tuzu ekleyip iyice pişirip kenara alıyoruz. Patlıcanların sularını sıkıp kağıt havlu ile iyice kuruluyoruz. Kalan zeytinyağı ile yayvan ve kapaklı bir tencerede patlıcanları çevire çevire tüm yüzlerini pişiriyoruz. Uygun bir borcam veya fırın kabına patlıcanları dolduracağımız tarafları üste gelecek şekilde diziyoruz. Doldurmak için bir bıçakla yarıp kıymalı harcı içlerine koyuyoruz. Biberleri ve bir kaç dilim domatesi üzerine diziyoruz. Salçayı bir bardak sıcak suda çözüp üzerlerine kaşık kaşık her yerine döküp, önceden 200 dereceye ısıtılmış fırının turbo ayarında 30 dk pişiriyoruz. Fırından çıkınca üzerine ince doğranmış maydanozla süsleyip servis ediyoruz. Afiyet olsun.

Kısır Tarifi İçin Malzemeler

1 kilo ince bulgur

1 su bardagı zeytin yağı

3 yemek kaşığı salça

1 adet büyük boy soğan

1 adet tavuk bulyon

3 yaprak taze soğan

3 -4 yaprak marul

1 demet taze nane

1 kaç dal maydanoz

2 adet limon ( isteğe göre arttırılabilir)

Yarım çay bardağı nar ekşisi

1 tatlı kaşığı dolusu tuz

1 tutam kuru nane

1 tutam kekik

İsteğe göre pul biber

Kısır Tarifi Yapılışı

Öncelikle soğanları küçük küçük doğruyoruz. Daha sonra 1 su bardağı zeytinyağını tencereye alıyoruz. Doğradığımız soğanları pembeleşinceye kadar kavuruyoruz knoru ekleyip eriyene kadar karıştırıyoruz ,3 yemek kaşığı salçayı ekleyip kavuruyoruz, ayıkladığınız bulgurumuzu yıkayıp kavrulan salçaya ekleyip ,10 dakika kadar kavuruyoruz, 1 su bardağı su ekleyip birkaç kez karıştırdıktan sonra Kuru nane, kekik, tuz ve pul biberi ekleyip bulgurumuzu dinlenmeye bırakıyoruz. Marullarımızı, taze soğanlarımızı ve nanelerimizi ince ince kıyıyoruz. Limon ve nar ekşimizi ,yeşilliklerimize ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Demlenen bulgurumuzu bir kaba alıyoruz ,ilk sıcağı gittikten sonra yeşilliklerimize ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Afiyet olsun. Denemenizi tavsiye ederim.

Yeşil Mercimekli Bulgur Pilavı Tarifi İçin Malzemeler

2 su bardağı pilavlık bulgur

1 su bardağı yeşil mercimek

1 büyük kuru soğan

Sıvı yağ

1 tepeleme yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Sıcak su

Yeşil Mercimekli Bulgur Pilavı Tarifi Yapılışı

Yeşil mercimeği hafif haşlayıp süzelim.

Kuru soğanı yemeklik doğrayıp sıvı yağda hafif kavuralım.

İçine bulgur ve yeşil mercimeği katıp kavuralım.

Sıcak su ve tuz ilave edip suyunu çekinceye kadar pişirelim.

Tere yağını kızdırıp, pilavın üzerine döküp, hafif karıştırıp kapağını kapatalım.

Afiyet olsun.

Fincan Tatlısı Tarifi İçin Malzemeler

5 su bardağı süt

2. 5 fincan şeker

2. 5 fincan un

1 paket vanilin

1 yemek kaşığı sana yağı

Süslemek için;

Hindistan cevizi

Fincan Tatlısı Tarifi Yapılışı

Süt, şeker ve unu kaynayıp katılaşana kadar pişirin. Kaynayınca vanilin ve sana yağı karıştırın. Fincanları ıslatın kolay çıkması için. Pişen muhallebiyi fincanlara paylaştırıp 3-4 saat buzdolabında bekletin. Sonra bıçak yardımıyla muhallebiyi kenarlardan fincandan ayırıp ters çevirerek çıkarın ve hindistan cevizine bulayıp servis yapın üstündeki süsleme size kalmış. Afiyet olsun.