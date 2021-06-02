18. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Başlıyor

Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali bu yıl 5 - 22 Haziran tarihleri arasında KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür Dairesi Müdürlüğü, Telsim ve Deniz Plaza katkılarıyla gerçekleştirilecek.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin düzenlediği Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nin geçen yıl ertelenen 18’incisi, bu yıl 5 - 22 Haziran tarihleri arasında KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür Dairesi Müdürlüğü, Telsim ve Deniz Plaza katkılarıyla gerçekleştirilecek.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, festival 5 Haziran Cumartesi akşamı Bellapais Manastırı’nda yer alacak KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konseri ile açılacak. Festival açılış konserinde KKTC CSO’yu şef Ali Hoca yönetecek. Konserin solisti ise tanınmış Kıbrıslı Türk kemancı Ayşe Karaoğlan olacak.

18. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nde tüm konserler Bellapais Manastırı’nda saat 20.00’de başlayacak ve tek bölüm olarak arasız gerçekleştirilecek.

Covid –19 önlemleri çerçevesinde toplam izleyici sayısı 120 olarak sınırlandırılacak konserler için biletler, 50 TL’den Lefkoşa Deniz Plaza, Girne Deniz Plaza, Bellapais Manastırı bilet ofisi ve konser girişinden sağlanacak.

Ayrıntılı bilgi, biletfest.com internet sitesinden ve 0542 852 2385 / 0548 870 0593 numaralı telefonlardan alınabilir.

FESTİVAL PROGRAMI…

Festival programı şöyle:

“5 Haziran KKTC CSO Konseri / Şef: Ali Hoca / Solist: Ayşe Karaoğlan, Keman

7 Haziran KKTC CSO Oda Müziği Konseri: String Trio & Quartet, Wind Quintet

9 Haziran İlias Abdullin & İrade Melikova Keman - Piyano Resitali

11 Haziran KKTC CSO Oda Müziği: String Quartet, Wind Trio

15 Haziran KKTC CSO Oda Müziği Konseri: String Quintet, Wind Quintet

18 Haziran Myrrha Trio (Miray Çakır / Sinem Sadrazam / Püren Eda Gözer)

22 Haziran Soprano Sermin Dikmen Töre & Yuliya Starastenkava, piyano”