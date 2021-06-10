  • BIST 1.453
  • Altın 515,892
  • Dolar 8,5303
  • Euro 10,3742
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAİsrail'de muhalefet, koalisyon hükümeti için anlaştı

18.Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali devam ediyor

» »
Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin düzenlediği 18.Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, yarın akşam Bellapais Manastırı’nda yer alacak olan KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Oda Müziği Konseri ile devam ediyor.
18.Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin düzenlediği 18.Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, yarın akşam Bellapais Manastırı’nda yer alacak olan KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Oda Müziği Konseri ile devam ediyor.

Geçen yıl ertelenerek bu yıl 5-22 Haziran tarihleri arasında KKTC Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde, Kültür Dairesi Müdürlüğü, Telsim ve Deniz Plaza katkılarıyla gerçekleştirilen festivalde yarın yer alacak konser saat 20.00’de başlayacak.

Konserde, Yaylı Çalgılar Dörtlüsü (Halit Sarp, keman – Erhan Aytaç, keman – Sinem Sadrazam, viola ve Püren Eda Gözer, çello) Mikhail Glinka’ nın Fa Majör Yaylı Dörtlüsünü, Nefesli Çalgılar Üçlüsü (Gizem Meriç Kılıç, flüt – Oya Berrak Karabey, klarinet – Eylül Kayahan, fagot) Ksapar Kummer’ in Nefesli Çalgılar Üçlüsünü seslendirilecek.  

Covid –19 önlemleri çerçevesinde sınırlı sayıda izleyicinin alınacağı konserler için biletler 50 TL’den Lefkoşa Deniz Plaza, Girne Deniz Plaza, Bellapais Manastırı Bilet Ofisi ve konser girişinden sağlanacak.

Online biletler; biletfest.com’dan alınabilecek. Ayrıntılı bilgi için 0542 852 2385 / 0548 870 0593 numaralı telefonlar aranabilecek.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çakıcı: TKP YG olarak karanlığa karşı aydınlık olmaya devam edeceğiz10 Haziran 2021 Perşembe 12:05
  • KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği'nden Kalkanlı'ya Anı Ormanı10 Haziran 2021 Perşembe 12:01
  • 18.Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali devam ediyor10 Haziran 2021 Perşembe 11:59
  • KKTC Yükseköğretim Kurumları Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Tüzüğü Hazırlığı10 Haziran 2021 Perşembe 11:25
  • KEİ Ofis Koordinatörü Cihan, KTTO Başkanı Deniz ile Görüştü10 Haziran 2021 Perşembe 11:22
  • Cumhurbaşkanı Tatar, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu kabul etti.10 Haziran 2021 Perşembe 11:19
  • DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu'na Atamalar Yapıldı10 Haziran 2021 Perşembe 11:16
  • Siyasal İletişimci Özdemir Tokel: Sayın Cumhurbaşkanı ile alakalı her konuda gözle görülen bir SUSKUNLUK SARMALI vardır10 Haziran 2021 Perşembe 11:07
  • 2010-2020 yılları arasında, 10 milyon 468 adet fidan üretildi, yaklaşık 7 milyon fidan dikildi10 Haziran 2021 Perşembe 11:02
  • 19 Kişi Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı10 Haziran 2021 Perşembe 10:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti