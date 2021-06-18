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18.Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali devam ediyor

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18.Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali devam ediyor.
18.Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali devam ediyor

18.Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali devam ediyor.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin düzenlediği 18. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, bu  akşam gerçekleşecek Myrrha Trio konseri ile devam ediyor.

Dernek’ten yapılan açıklamaya göre,  bu yıl 5-22 Haziran tarihleri arasında KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Kültür Dairesi Müdürlüğü katkılarıyla düzenlenen Festival çerçevesinde verilecek konser, saat 20.00’ de Bellapais Manastırı’nda başlayacak.

Festival, 22 Haziran Salı akşamı Bellapais Manastırı’nda Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi iş birliğinde yer alacak Soprano Sermin Dikmen Töre ve Piyanist Yuliya Starastsenkava Şan Resitali ile devam edecek.

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