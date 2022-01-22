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18 Yaşına Bastı: 600 Yıl Sonra Bir İlki Gerçekleştirecek

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Norveç'te 18 yaşında basan Prenses Ingrid Alexandra, 600 yıldan fazla bir süre sonra Norveç'in ilk kadın hükümdarı olmaya hazırlanıyor...
18 Yaşına Bastı: 600 Yıl Sonra Bir İlki Gerçekleştirecek

Norveç’te 18 yaşında basan Prenses Ingrid Alexandra, 600 yıl sonra bir ilki gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Norveç’in hüküm süren kralı Harald V’nin torunu ve Veliaht Prens Haakon’un en büyük çocuğu olan Ingrid Alexandra, 600 yıldan fazla bir süre sonra Norveç’in ilk kadın hükümdarı olmaya hazırlanıyor.

Alexandra, önceki gün Oslo’daki Kraliyet Sarayı’ndaki özel ofisinden paylaştığı fotoğrafla uluslararası kamuoyuna ‘geleceğin kraliçesi’ olarak tanıtıldı.

SARAYDAN AÇIKLAMA GELDİ

Alexandra, siyah takımıyla oldukça şık ve zarif bir görüntü verdi.

Saraydan yapılan açıklamada, Ingrid Alexandra’nın önümüzdeki birkaç yıl içinde kamuoyunda ön plana çıkacağı ve kraliyet ailesi adına daha fazla sorumluluk üstleneceği ancak eğitimine odaklanmaya devam edeceği belirtildi.

Ingrid Alexandra of Norway will be 18 years old now

Ingrid Alexandra, 48 yaşındaki babası Veliaht Prens Haakon’un, ilk doğan kız çocuğun, küçük erkek kardeşlerinin üzerine tahta çıkmasına izin veren yasayı değiştirerek veraset çizgisindeki yerini güvence altına almasının ardından 600 yıldan fazla bir süre sonra Norveç’in ilk kadın hükümdarı olacak.

600 YIL SONRA BİR İLK

48 yaşındaki Haakon, şu anda erkek arkadaşı ruhani lider Şaman Durek ile ABD’de yaşayan 50 yaşındaki ablası Prenses Märtha Louise’in yerine tahta çıkmıştı.

Ingrid’in 16 yaşında küçük bir erkek kardeşi Prens Sverre Magnus ve anne tarafından Marius Borg Høiby adında bir üvey erkek kardeşi var.

Önceki Norveç kraliçesi, 1380’lerin sonlarından 1412’deki ölümüne kadar Norveç, Danimarka ve İsveç’te hüküm süren Kraliçe Margaret idi.

2004 yılında Oslo’da doğan Prenses Ingrid Alexandra, üvey kardeşi Mette-Marit’in ile aynı yerel ilkokula gitti. Ailesinin bu okulu özellikle seçtiği çünkü onun olabildiğince sıradan bir çocukluk geçirmesini istedikleri belirtildi.

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