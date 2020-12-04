18 yaşındaki genç, bulunduğu evi ateşe verdi

Güzelyurt’da dün saat 14.00 sıralarında, Erol Uçaner Sokak üzerinde bulunan Mehmet Devecigiller’e ait ikametgahta çıkan yangın sonucu ikametgah içerisinde bulunan 1 adet ahşap dolap, 1 adet televizyon, 1 adet vantilatör ve 1 adet buzdolabı tamamen, mutfak kısmındaki dolaplar ile muhtelif ev eşyaları kısmen yanarak zarar gördü.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yürütülen soruşturmada konu yangının bahse konu ikametgahta kalmakta olan 18 yaşındaki D.D. tarafından yatak odası içerisinde bulunan şilteyi tasarrufunda bulunan çakmak ile kasıtlı olarak yakılmak suretiyle çıkarıldığı tespit edildi.
Söz konusu şahıs tutuklandı, polisin soruşturması sürüyor...
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