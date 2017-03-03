18 yaşındaki genç evinde ölü olarak bulundu!

Polisten edinilen bilgilere göre bugün sabah 09.30 sıralarında 18 yaşındaki genç ikametgahı içerisinde hayatını kaybetmiş bir şekilde bulundu.
Lefkoşa’daki Yonca Sokak üzerinde bulunan Baran Apartmanı’nda kalan 18 yaşındaki Nijerya uyruklu Mariam Boluwatife Ajenıfuja, yatak odasında ölü olarak bulundu.
Ajenıfuja'nın, sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği düşünülüyor.
Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı gelen bilgiler arasında…
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