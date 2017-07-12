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18 yaşındaki genç kadından bıçaklı saldırı!

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18 yaşındaki genç kadından bıçaklı saldırı!
Girne bölgesinde 18 yaşındaki D.C. isimli kadın, 28 yaşındaki İlker Arabacı’yı göğsünden bıçakladı.

TAK muhabirinin polisten aldığı bilgiye göre, Bellapais’da ormanlık alanda meydana gelen olayda ağır yaralanan İlker Arabacı Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde kontrol altına alındı.

D.C. tutuklanırken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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