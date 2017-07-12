18 yaşındaki genç kadından bıçaklı saldırı!

TAK muhabirinin polisten aldığı bilgiye göre, Bellapais’da ormanlık alanda meydana gelen olayda ağır yaralanan İlker Arabacı Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde kontrol altına alındı.
D.C. tutuklanırken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
TAK muhabirinin polisten aldığı bilgiye göre, Bellapais’da ormanlık alanda meydana gelen olayda ağır yaralanan İlker Arabacı Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde kontrol altına alındı.
D.C. tutuklanırken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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