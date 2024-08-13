18 yaşındaki genç yoğun bakımda

Yaşanan durumla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:
12.08.2024 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Gazimağusa'da denize açılan bir gezi teknesinde bulunduğu sırada yüzmek için denize atlayan Alisa ABBAS (K-18) boğulma tehlikesi geçirmiştir. Bahse konu şahıs kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek Yoğun Bakım Servisi'nde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
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